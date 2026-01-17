暖暖包靠氧化發熱 密封隔絕延續物命

這星期的天氣相當溫暖舒適，但要提醒，下星期又要變冷了，在那之前、還有幾天溫暖可以把握一下，預計到下個星期二，溫度就會溜滑梯，尤其是星期四，北部低溫又要來到12度，所以保暖小物可以再次拿出來了，比如說暖暖包，不過您通常怎麼使用呢？網路上有個訊息流傳，是暖暖包其實可以用的比想像還久，只要拿出衛生紙和夾鏈袋，就能達成，是不是真的、來看這則報導。

市售暖暖包隨手一搓就發熱，簡單又方便，可是這種一次性的用品，每個人的使用時間居然都不一樣。民眾：「用很久喔 暖暖包，今天用 用用用 用到明天。」

廣告 廣告

民眾：「不會 我用了一天就丟了。」

有網友在論壇上說，使用過的暖暖包，只要用衛生紙包著在放入夾鏈袋，就可以續命好幾天。會有這樣的現象，我們要先從它的發熱原理來看。東吳大學物理系兼任副教授陳秋民：「你拆封以後 它空氣中的氧分，裡面還有一點水分 或者溼氣，當鐵跟空氣產生氧化作用，它就是放熱反應。」

反過來說，如果要阻止鐵再繼續發生氧化反應，就要讓它隔絕空氣，不要用的時候，拿一個袋子裝入，再把空氣排掉就是個好方法。但其實暖暖包在使用上，也有一個冷知識。東吳大學物理系兼任副教授陳秋民：「很多人會誤解，以為說搓很久 它會更熱，不是這樣的，搓一搓最主要是說，讓裡面的鐵粉 裡面還有碳粉，還有蛭石 還有食鹽，讓它均勻混合，搓太久 破掉的話 反而更不好。」

天氣變冷，許多人出門開始使用暖暖包，就可以用這樣的小撇步延長使用時間。而除了這種消耗式的，也有更環保的懷爐或充電式暖手器，不過仍然要注意，鋰電池的風險。

更多 大愛新聞 報導：

歲末共聚點燈祈福 撒播善種愛心萌芽

林口靜思堂新落成 歲末祝福敦親睦鄰

