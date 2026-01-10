暖暖包一天就變硬 她靠1招續命：發熱用好幾天

暖暖包用過一天別急著丟，網友分享以衛生紙包覆後密封保存，隔天仍能發熱再用。（記者李念庭／攝影）

全台各地氣溫下滑，暖暖包成了不少民眾外出時的必備小物，一名女子分享，使用過一天的暖暖包，只要先以乾燥的衛生紙包覆，再放入夾鏈袋中密封、隔絕空氣，隔天仍能再次發熱繼續使用，強調只要保存方式得當，暖暖包其實可以分成好幾天使用，方法曝光後迅速引發關注，也有網友依照步驟實際測試，證實確實有效，紛紛直呼很神奇。

原PO近日於Threads發文指出，暖暖包的發熱原理是接觸空氣後，內部鐵粉產生氧化反應，因此只要不用時與空氣隔絕，就能延緩發熱速度，她曾將暖暖包放進夾鏈袋密封，但發現再拿出來使用時，裡面的鐵粉容易結塊，推測可能與袋內殘留水氣有關。

後來原PO改變作法，先用一張乾燥的衛生紙把暖暖包包起來，再放進夾鏈袋密封，結果結塊情形明顯減少，暖暖包也能多次使用，她形容這是「暖暖包回收續命法」。

貼文曝光後，不少人表示，暖暖包過去大多只能使用一天，隔天就會變硬、失去效果，看到原PO分享的保存方法後，紛紛大讚非常實用；也有人實測後證實確實可行，直呼成功延長使用時間，省下開銷。

網友留言，「真的有用！驚呆了」、「謝謝省錢超人」、「測試過後，隔天真的可以再使用」、「好神！真的可以用欸！」、「真的，暖暖包用拉鍊夾袋放好，不接觸空氣，可以重複使用」。

