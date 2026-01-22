暖暖包、行動電源垃圾還是回收？環保局說清楚 亂扔最高罰6千元

強烈大陸冷氣團一波一波來襲，不少民眾為了保暖紛紛開始使用暖暖包。然而使用過的暖暖包應該丟垃圾，還是回收呢？對此，新北市環保局給出正確答案。

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」發文指出，這幾天真的太「凍」未條了，手裡沒有握著一個暖暖包真的出不了門啊，等到它不再發熱時，請務必記得它正確的去處！粉專強調，暖暖包為「一般垃圾」，請直接裝入專用垃圾袋，交給循線垃圾車即可。

環境部指出，市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。鐵粉接觸到外界的空氣與水氣，開始氧化產生熱，鹽則可催化鐵的氧化。暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。

環保局過去也強調，民眾務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定丟棄者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。不過該粉專也分享丟棄前的小撇步，冷掉的暖暖包其實還有剩餘價值，因為內含活性碳，可以先放在衣櫃或鞋櫃，幫忙除臭、除濕，增加利用價值，一點都不浪費！

另外為避免發生收運車輛起火事故，環保局表示，讓民眾安全交付、環保隊員們安心收運，易燃易爆炸的廢棄物，請務必「單獨交付」資源回收車，氣體類的打火機、瓦斯罐，請提前確認內容物排空；電力類的行動電源、廢乾電池請妥善整理分類。

