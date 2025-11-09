暖暖區興隆街邊坡坍塌 工務處持續封路 改走源遠路

基隆市暖暖區興隆街往新北四腳亭方向道路邊坡坍塌，交通中斷。基隆市政府工務處發現山坡仍有石塊掉落之危險，加上又有鳳凰颱風即將到來，決定持續封閉道路，颱風後再檢討評估開放時程。

基隆市政府工務處指出，暖暖區興隆街土石坍塌，目前已清運八十立方公尺的土石，道路初步搶通，工務處已經與台灣省土木技師公會基隆辦事處及基隆市水保服務團專業施工團隊現場勘查，起重機吊掛人員到上方觀察山坡岩體，發現還有多顆大石塊可能崩落。

工務處長簡翊哲指出，邊坡上大概在三十公尺左右高的地方，一些浮石仍有掉落的危險，邊坡最上方還有一塊約十二公尺高的大石頭，必須吊機具上去裂解清除，要在颱風來臨前先把浮石清除，颱風後再處理最巨大的石頭，興隆街還是持續封閉，暖暖到新北市瑞芳要改走源遠路。

當地市議員連恩典及陳冠羽表示，興隆路土石坍方，上方住戶已經沒水可用，經協調水公司允諾先派水車供水，再儘速修復恢復民生用水，另外為安全起見，市政府封路可能會持續到農曆年後，請通行的民眾體諒配合。