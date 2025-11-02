暖暖安德宮法會追懷義應塔9勇士

感念義應塔九勇士公昔日捨身保衛家鄉抵抗外侮的忠勇義行，暖暖安德宮主委鄭怡信鳩集地方士紳發起修葺並整理義應塔周邊環境，二日並舉辦啟建薦拔先賢法會撫慰英靈。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

感念義應塔九勇士公昔日捨身保衛家鄉抵抗外侮的忠勇義行，暖暖安德宮主委鄭怡信召集地方士紳發起修葺並整理義應塔周邊環境，二日並舉辦啟建薦拔先賢法會，眾人焚香誦禱，儀式莊嚴而隆重。

光緒十年（西元一八八四年）中法戰爭爆發，法軍戰艦十艘主力直入獅球嶺企圖包圍嶺上守軍，迂迴於現仁愛區南榮公墓，逼近現在過港，與石碇堡暖暖隔水對峙，暖暖士紳周玉謙領導居民抵抗法軍全堡壯丁紛紛響應，並在暖暖媽祖廟前誓師。

居民帶著家中鐵械、農具配合堡上土砲，在過港鳥嘴尖、牛灶坑、馬鞍格及暗淡林一帶山區與法軍肉搏戰，並在竹腳潭（舊區公所邊）渡船頭及碇內鐵橋邊設據點守衛，雙方發生慘烈爭奪戰，守軍陣亡十餘名，除一部份由家屬領回，其他有九名來自閩南的單身漢則由眾人隆重予以公葬，民國三十二年在暖暖街三十一號旁籌建義應塔安置九勇士公遺骸。

地方上鑑於祠堂破損老舊且環境雜亂，安德宮主委鄭怡信鳩集地方士紳與信眾發起維修祠堂整理環境，完工後擇於十一月二日舉辦啟建薦拔先賢法會，並決定往後每年將在中元普度期間在此舉辦法會祭祀九勇士公撫慰英靈。