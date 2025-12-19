暖暖溪泡沫疑為消防救災 基市府請示中央是否開罰

（中央社記者沈如峰基隆19日電）基隆市暖暖溪昨天出現大量泡沫，經採集未檢出重金屬。市府今天表示，經調查後認為來源可能是火警的救災泡沫，但還待檢驗才能確認；若證實是救災泡沫，將向環境部請示是否開罰。

暖暖溪昨天出現大量泡沫，市府環保局人員到場立即布設攔汙索，經採集水質初步檢驗沒有油污，也未檢出重金屬。

基隆市政府發言人呂謦煒、市府環保局長馬仲豪與市府消防局長游家懿，今天下午在市府召開記者會，進一步說明案情。

馬仲豪說，白色泡沫經初步勘查是從沿岸雨水排水管所排出，目前已無白色泡沫。環保局事後循線調查附近社區消防設備、洗車業者等，目前發現暖暖街暖暖衛生所前留有昨天消防救災後產生的白色泡沫，已採檢體送第三方檢測釐清。

游家懿表示，昨天凌晨2時獲報，暖暖街有一處地方發生電線起火的事故通報，為免波及民宅，當時布泡沫水線滅火。使用的泡沫都必符合國家無毒、環保的標準才能作為救災使用。

呂謦煒說，對於這起事件，市府法制與政風等關單位正研議相關法令適用問題，若白色泡沫最後確認是消防泡沫，市府也會討論既然是無毒環保的滅火材料，理論上沒有汙染問題。

呂謦煒並提到，如果是緊急救災造成泡沫的發生，是否適用法律上阻卻違法的概念，「救災難道也需要被處罰嗎？」這方面市府會向環境部請示；若環境部認為要開罰，地方會遵守，但市府認為既然是在救災，就不應開罰處理。

據了解，這起事件若依水污染防治法開罰，可處新台幣3萬元至300萬元罰款，但地方可能依照行政罰法第13條「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰」，作為阻卻違法事由。（編輯：龍柏安）1141219