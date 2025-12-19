暖暖溪泡沫驚魂！基市府：疑消防滅火泡沫 水質送驗待出爐

基隆市政府19日下午舉行記者會，說明18日清晨暖暖溪白色泡沫疑似汙染河川的追查進度。基隆市消防局長游家懿（左1）、環保局長馬仲豪（左2）、基隆市政府發言人呂謦煒（右2）等人，共同出席說明。（張志康攝）

有民眾18日清晨發現基隆市暖暖溪河面上漂浮著大量不明白色泡沫，擔心造成水源污染，立即通報市府及水公司，台水公司也立即緊急八堵抽水站取水。市府19日舉行記者會表示，經現場初步勘查，認為可能是事發當天凌晨的消防泡沫，至於是否對水質有負面影響，還有待送公正第三方進行的水質檢驗結果出爐後，才能確認。

基隆市環保局長馬仲豪表示，18日清晨在暖暖溪河面出現的白色泡沫，經勘查是由水源橋下的居民生活污水及雨水下水道管線排出。環保局循線發現在暖暖衛生所前方的溝渠內，留有白色泡沫。事發當天環保局已採檢體送公正第三方檢測釐清，一有結果會立即對外公布。

消防局長游家懿表示，事發當天凌晨2時許，因為有電線起火案件發生，消防局布置泡沫水線滅火。他強調，消防局使用的救災泡沫都符合無毒、環保的標準。

基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府認為，救災滅火的消防泡沫本身是無毒害，但外界可能質疑消防泡沫在摻雜下水道其他物質，是否會發生化學變化產生有害物質，則要等環保局送第三方公正單位的水樣檢驗結果出來才能判斷。

至於消防泡沫排入暖暖溪，是否會涉及污染排放，呂謦煒表示，若最後水樣的檢驗結果證實，暖暖溪上的白色泡沫來自消防局的消防泡沫，也將視前述的檢驗結果，市府會向環境部請示是否涉及違法，是否需要開罰。

談到未來的河川污染巡查，馬仲豪表示，市府對於河川污染始終非常重視，只要接獲相關通報，環保局都會在第一時間到現場了解。未來市府包括環保局、工務處等單位，都會針對基隆河加強巡檢能量與相關設備的增購，避免水污染事件發生，且能夠在萬一發生時，也能迅速控制，不讓污染擴大。

