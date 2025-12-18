暖暖溪現白色泡沫 台水緊急應變

暖暖親水公園附近暖暖溪水面十八日清晨出現白色泡沫，環保局接獲通報後立即派員於清晨七時許至現地勘查採取水樣檢測。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華、張上耕∕基隆報導

基隆市暖暖親水公園附近暖暖溪水面十八日清晨出現白色泡沫，環保局接獲通報後即聯絡自來水公司，並立即派員於清晨七時許至現地勘查，現場檢測水質酸鹹值正常、水溫二十點一度、導電度及溶氧正常，重金屬試紙無檢出，後續送實驗室進行進一步檢測與化驗；台水公司表示，已啟動緊急應變機制，現場取水口設有三道防護措施，同時配合環保局共同處置，請民眾安心。

環保局長馬仲豪表示，經初步勘查白色泡沫為沿岸雨水排水管排出，該排水管為匯流暖暖街生活汙水後排放至暖暖溪，目前現場已無白色泡沫。環保局到場後即立即布置攔油索管制汙染物不再擴大，避免白色泡沫逸散。

經環保局派員循線調查，並巡查社區消防設備、洗車業者等，尚未發現可疑行為人，目前僅發現暖暖衛生所前方有消防救災後所產生之白色泡沫，環保局已組成專案小組，現正沿線追查相關可疑汙染源。

隨著時代變遷，基隆河流經密集住宅區、工業區等可能發生汙染，影響河川水質區段，八堵抽水站取水口位於上述地點下游，建請水公司進行取水口位置更移評估，確保並優化基隆地區用水安全。