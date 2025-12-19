暖暖溪白色泡沫來源疑消防救災 基市府：請示環境部是否開罰

暖暖溪18日傳出白色泡沫，基隆市政府今天(19日)召開記者會，市府調查發現目前最大可能是沒有毒性的救災泡沫，如果採檢結果確定是消防局救災所致，將請示環境部是否開罰。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆河上游暖暖溪昨(18)日早上發現大量不明白色泡沫，外界爭相討論要找出污染元凶，基隆市政府今日下午緊急召開記者會向外說明，基隆市環保局指出，初步勘查，發現目前最大可能是18日當天凌晨暖暖街電線火警的救災泡沫，但還待送公正第三方檢驗後才能確認。基市府發言人呂謦煒說，如果證實是救災泡沫，將向環境部請示是否開單。

環保局長馬仲豪指出，暖暖溪白色泡沫經勘查是來自沿岸雨水排水管排出，匯流暖暖街生活污水後排入暖暖溪，環保局循線調查附近社區消防設備及洗車業者等，目前發現暖暖衛生所前方留有當天旁邊有消防救災後產生的白色泡沫，已採檢體送公正第三方檢測釐清，一有結果會立即對外公布。

基隆市消防局長游家懿表示，18日凌晨2時獲報暖暖街281巷一處電線起火的情況，為免波及民宅，布置泡沫水線滅火。使用的泡沫都必符合無毒、環保的標準，才能做為救災使用。

呂謦煒說，為了救災滅火的消防泡沫本身是無毒害，就不應該去苛責辛苦救災的消防人員，是否有摻雜下水道其他物質的化學變化，要等環保局最後的檢驗結果出來才能判斷。

呂謦煒表示，目前積極調查污染源，如果查出白色泡沫確是來自消防局的消防泡沫，如果是緊急救災造成泡沫的發生，是否適用阻卻違法的概念，救災難道也要被處罰嗎？會向環境部請示，是否救災也要開罰？

記者詢問馬仲豪，由於基隆河八堵抽水站上游有很多工廠、住宅區，外界有遷移取水口的聲音，馬仲豪指出，八堵抽水站是基隆市民生用水抽水來源之一，是否更移的問題，希望台灣自來水公司能多所考量，確保基隆用水的安全。

