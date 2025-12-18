暖暖溪驚現大量白色泡沫！八堵抽水站緊急停抽 追查汙染源

民眾18日上午發現基隆市暖暖區水源橋下的暖暖溪，有大量白色泡沫漂浮在水面上，經通報水公司，水公司已經緊急要求下游八堵抽水站停抽。議員要求市府追查汙染來源。（議員連恩典提供／張志康基隆傳真）

民眾18日上午發現基隆市暖暖區水源橋下的暖暖溪，有大量白色泡沫漂浮在水面上，經通報水公司，水公司已經緊急要求下游八堵抽水站停抽。議員要求市府追查汙染來源。（議員連恩典提供／張志康基隆傳真）

基隆市11月27日才發生基隆河水受到汙染，造成18萬戶民眾自來水有濃重的油味。沒想到，18日上午暖暖溪又有大量白色泡沫漂在水面上，水公司獲報後，已經停止八堵抽水站取水，將在確認用水安全後再恢復。基隆市環保局則是表示，除於現場採取水樣化驗外，也積極追查汙染來源。

國民黨籍市議員連恩典18日上午7日時接獲民眾反映，指暖暖區水源橋下方的暖暖溪，水面上漂浮著大量白色泡沫，擔心河水及自來水會受到影響。議員隨即通報台灣自來水公司第一區管理處，以及環保局。

連恩典說，暖暖溪2年前也發生過類似事件，當時白色泡沫覆蓋整條河面，風吹來還有泡沫飛揚。他認為在基隆自來水好不容易恢復正常的現在，卻又發生類似事情，市府及經濟部、水利署等單位，應該要嚴格檢視基隆河及支流沿岸可能產生汙染的廠商，避免類似事件再度發生。

水公司一區處副處長陳昭賢表示，上午7時許接獲連恩典通報，便立即趕到現場，由於事發現場在八堵抽水站上方，水公司已經要求八堵抽水站緊急停抽，新山淨水場改用新山水庫的水源，短期內不會影響民眾用水；暖暖淨水場目前不受影響。

環保局在接獲通報後，也立即趕到現場，除採取現場水樣外，也展開汙染源的稽查。據了解，汙染來源來自於水源橋下的雨水排水管，環保局現場認為汙染物疑似是消防泡沫，但由於該處排水管是附近民眾的生活汙水排放管道，也不排除是民眾的生活汙水。目前正展開汙染來源的排查。

另一方面，由於今日凌晨2時許，鄰近的暖暖街281巷發生電線燃燒案件，也有附近民眾懷疑白色泡沫是消防局救火的泡沫系統。但消防局表示，事發當下消防人員僅使用泡沫系統約5秒鐘，不致造成大量泡沫。另外，發現暖暖溪水面上有泡沫時，已經是清晨6時許了，認為關聯性應該不大。

另一方面，無黨籍議員陳冠羽指出，現場是雨水下水道，無論是消防管線洩露或是附近店家汙水排放，都應該走汙水下水道。他認為，暖暖區汙水下水道接管比例已經很高了，但目前還有部分店家尚未接管，市府除追查汙染來源外，更應積極輔導附近餐飲、洗車等業者的汙水管線接管，從根本上杜絕類似事件的發生。

