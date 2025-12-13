暖暖親子館生日快樂 結合婦幼安全宣導打造安心友善社區

MEITU 20251213 191103877

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為將婦幼安全保護意識深入社區，暖暖親子館於114年12月13日邀請基隆市警察局婦幼警察隊一同辦理開館9周年慶暨犯罪預防宣導活動，由員警在現場宣導親子婦幼安全暨識詐、反詐議題，並藉現場活動向親子分享下列「身體界線與反詐騙的5大預防方法」：

一、身體界線教育：在活動中導入「身體紅綠燈」觀念，以爸爸媽媽協助自己換尿布、不能讓陌生人摸自己身體等劇情演練，讓兒童區辨在不同人與情境下，身體界線互動感受的覺察。

二、求助語言演練：教導兒童練習一些具體、簡單、勇敢的語句，例如：「我不喜歡這樣」、「請你不要碰我」、「我要離開這裡」，建立兒童敢表達的能力。

三、訓練應對話術：教導孩子如何回應「自拍給我看就買點數、玩具給你」或「不能讓爸媽知道」等詐騙誘語及應對方法。

四、假投票真詐騙：詐騙手法常以「幫小孩投票」、「繪畫比賽投票」等等名義，誘導點擊連結，一旦輸入帳號、密碼或驗證碼，帳號就可能被盜用，進而遭冒用身分向親友借錢。

五、遊戲虛寶騙私密照：壞人會在遊戲聊天室尋找未成年被害人，並私下以通訊軟體聯絡，聊天後會以贈送遊戲點數、虛擬寶物的方式引誘，要求被害提供私密照，進而以外流照片要脅財物或更多的私密照。

現場透過有獎徵答與情境互動，讓孩子們學習身體保護觀念，也鼓勵家長們一同建立防詐與防害意識，共同營造安全友善的生活環境。