暖暖邊坡坍塌 封路施工明年1月有條件開放通車

基隆市暖暖區興隆街發生邊坡土石塌坍，邊坡上方還有12公尺高的巨石，市府展開邊坡的整治前，將先進行邊坡防石網的架設，才能恢復單線雙向通車。若一切順利，可望於明年1月通車。（張志康攝）

基隆市暖暖區興隆街今年11月7日發生道路邊坡土石坍塌，但因為邊坡上方仍有坍塌之虞，興隆街一直維持道路封閉。基隆市政府工務處27日上午表示，將展開邊坡復建程序，先行架設被動式落石網，以明年1月上旬為目標，開放單線雙向通車。

興隆街是基隆暖暖區與新北瑞芳四腳亭的來往要道，隨著興隆街邊坡坍塌封路，興隆街上多家水泥預拌場的大型車輛，只能借道原本禁行大型車輛的四腳亭通行，造成許多在地民眾的不便。但即使路面已經清除完畢，該處邊坡仍陸續有土石，甚至有直徑90公分的大石頭崩落。

廣告 廣告

基隆市暖暖區興隆街發生邊坡土石塌坍，邊坡上方還有12公尺高的巨石，市府展開邊坡的整治前，將先進行邊坡防石網的架設，才能恢復單線雙向通車。若一切順利，可望於明年1月通車。（張志康攝）

11月17日工務處會同台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌，再次透過起重機吊掛，進行岩體與節理的近距離觀察。由於該處邊坡陡峭，萬一土石飛濺、彈跳方向與範圍難以預測，對民眾通行造成相當程度之安全疑慮。

工務處副處長洪延良表示，市府立即啟動邊坡後續復建程序，將利用道路側狹長的公有土地設置約50公尺、高約12公尺型鋼柵欄，架設被動式防落石網。這樣一來，除可有效攔阻邊坡落石外，也可避免枯木或樹枝掉落砸傷道路通行人車。預估施工期程約1個月，以明年1月上旬通車為目標，屆時將會開放單線雙向通車。

不過由於坍塌邊坡約30公尺高的上方，還有一處12公尺高的巨石，洪延良強調，後續仍將進行邊坡上方的整治作業，包括防落石網的架設、將巨石固定在山坡上，後續也將視現場狀況隨時調整管制作業。

議員林旻勳表示，由於邊坡上方還有12公尺高的巨石，對於往來的民眾仍有相當程度的危險性，他將與工務處討論後續邊坡整治的作法。並要求針對附近的邊坡進行密集檢測，避免類似事件再度發生。

議員陳冠羽也表示，暖暖與四腳亭本就是共同生活圈，封路對民眾出入造成不小的影響，也希望後續工務處能與瑞芳側的里民進行充分溝通，避免民怨。

更多中時新聞網報導

潤娥見粉絲秀廚藝 看排字應援求安可

李安讚《左撇子女孩》看好葉子綺成影后

王心凌進軍美國 辣跳椅子舞