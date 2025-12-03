暖暖、仁愛供水吃緊恐停水3日 謝國樑宣布5措施跨區新北聯合應變
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導
基隆市面臨嚴重供水風險，由於基隆河疑似遭受污染，自來水公司已自11月27日起暫停抽取河水，改以西勢水庫單一供應民生用水。不過，市長謝國樑昨（2）日晚間前往碇內現場勘查後表示，若污染未能及時清除，暖暖區與仁愛區南榮新村等高地地區約35000戶民眾，恐在3日後遭遇預防性停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動污染清除作業，基隆市政府也將自今（3）日上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。
自來水公司指出，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，依當前原水量推算僅能支撐約3天民生用水；若污染未能及時排除並恢復基隆河取水，暖暖區及仁愛區南榮新村等高地用戶將須進行預防性停水。
自來水第一區處處長張子中說明，目前從基隆河觀察到的呈油狀、乳化白化外觀疑似污染物，仍持續存在、尚未完全消散；相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定污染源頭與排放方式，由於污染尚未改善，取水仍無法恢復。
謝國樑表示，面對供水壓力升高，市府已將此事件視為重大災難並啟動5項緊急措施。第一、成立前進指揮所，3日上午10時於碇內福安宮前成立，統籌污染清除、水情調度及供水應變；第二、跨縣市及中央協助，基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援，新北市也將派兩位局長協助上游污染源追查。
謝國樑進一步說明，第三、專家投入，環境部長彭啓明同意派遣專家協助清理與檢測，並建請經濟部水利署共同介入；第四、污染清除作業，台水已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似污染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水、降低西勢水庫供水壓力；第五、司法調查，案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將持續配合調查。
張子中補充，由於供水管線複雜，台水將盡力透過區域調度爭取時間，但難度極高；若污染無法迅速改善，提醒受影響居民提前做好儲水準備。
國民黨立委林沛祥也呼籲，此次事件需環境部、經濟部、水利署與第十河川分署、地方與台水共同合作，盡速解決污染源問題，避免大規模停水影響市民生活。
照片來源：翻攝自謝國樑臉書、基隆市政府提供
