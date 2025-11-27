暖暖 興隆街坍方 預計明年1月單向通車

基隆市暖暖區興隆街因發生邊坡土石塌坍封路，市府將在邊坡架設防石網攔阻邊坡落石，預計明年1月中前單線雙向通車。（張志康攝）

基隆市暖暖區興隆街7日發生道路邊坡土石坍塌，因邊坡上方仍有坍塌之虞，興隆街維持道路封閉，基隆市工務處27日表示，將展開邊坡復建，先行架設被動式落石網攔阻邊坡落石，預計明年1月中前可開放單線雙向通車。

興隆街是基隆暖暖區、新北市瑞芳四腳亭往來要道，7日發生邊坡坍塌封路，大型車輛只能借道四腳亭通行，造成許多在地民眾不便。近日該處邊坡仍陸續有土石滑落，甚至有直徑90公分大石頭掉下。工務處指出，與台灣省土木技師公會技師會勘後，認為邊坡陡峭土石飛濺、彈跳方向與範圍難以預測，對民眾通行有安全疑慮，因此持續封路。

工務處副處長洪延良表示，市府自12月1日起啟動邊坡復建工程，將設置長50公尺、高12公尺型鋼柵欄及被動式防落石網，除可有效攔阻邊坡落石，也可避免枯木或樹枝掉落砸傷道路通行人車，預估施工期程約1個月，以明年1月中前通車為目標，屆時將會開放單線雙向通行。

洪延良指出，由於坍塌邊坡約30公尺高的上方還有直徑12公尺大的巨石，除完成下方邊坡整治，也將在上方邊坡架設防落石網把巨石固定在山坡上，會視現場施工狀況隨時調整交通管制。

議員林旻勳說，邊坡上方的巨石有相當程度危險性，他將與工務處討論邊坡整治做法，並要求對附近邊坡展開密集檢測，避免類似事件再度發生；議員陳冠羽也指出，暖暖與四腳亭是共同生活圈，封路對民眾出入造成不小影響，盼工務處能與瑞芳側的里民充分溝通，避免引發民怨。