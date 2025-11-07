暖暖 Sunshine 協會，一個讓倖存者安心說話的地方，不再獨自承受創傷 | BAZAAR
PHOTO CREDIT: 葉琳喬
因為親身走過，更懂復元之路的各種寂寞與艱辛，暖暖Sunshine協會創辦人湯淨遭性侵後經長期沉澱與省思，召集有志者創辦全台首個由性暴力倖存者與關心議題者自組的非營利組織，致力於大眾性暴力防治知識教育與陪伴倖存者，讓世界擁抱倖存者的過去。
「受傷後，好像全世界都在催促我趕快好起來，但痛苦本來就不會那麼快翻頁。」暖暖Sunshine協會（以下簡稱暖暖）執行長湯淨回憶創辦契機時，語氣平靜卻堅定。19歲那年，他遭遇熟人性侵，歷經多年掙扎與自我療癒，在2022年與夥伴共同成立全台首個性暴力倖存者（以下簡稱倖存者）專屬匿名社群，且創辦全台第一個由性暴力倖存者與關心議題者自組的非營利組織。
3年間，暖暖的匿名社群已有近200位使用者。從主題市集、沉浸式體驗到線上活動，團隊以溫柔且具創意的方式打開社會對性暴力議題的理解，成為#MeToo浪潮中一股難以忽視的行動力量。2025年，暖暖更協助30位倖存者集體聲請釋憲（112年度憲民字第384號），與友善律師合作挑戰兒少性侵追訴期限制─這是台灣首見的倖存者集體釋憲行動，象徵他們從「被害者」成為制度改革的推手。
匿名社群 讓倖存者安心說話
湯淨說，倖存者最深的孤寂，來自「無處可說」。他曾試著向朋友與專業人員傾訴，卻屢遭誤解與質疑：「是不是你讓人誤會？」「你看起來太開朗，不像受害者。」甚至有諮商師冷淡回應，讓他一度選擇沉默。社會對性暴力議題的矛盾─既關心又害怕─常使倖存者在尋求支持時再次受傷。
暖暖團隊經常鼓勵倖存者透過書寫、繪畫等形式抒發心情，避免自我噤聲。
PHOTO CREDIT: 葉琳喬
因此，他決定創造一個「能安心說話」的地方。就讀研究所期間，他以自身經驗為號召，在網路上邀請願意交流的倖存者填表單、領取邀請碼，加入全匿名社群。原以為會乏人問津，卻在短時間內湧入數十位申請。
這個社群不講究「專業輔導」或「復原速度」，沒有人會被要求一定要諮商或改變。大家用文字分享情緒與日常，彼此陪伴。社群成員、現任策略營運負責人廖勻薇回憶：「一開始只是想找地方說說話，但看到其他人分享夕陽照片、打掃心得，忽然明白─原來我們不一定要活成『受害者』的樣子。」他從中重拾力量，後來主動投入協會運作。
在這個社群裡，成員之間不以創傷定義彼此，而是以真實生活相連。廖勻薇說，這裡不像治療室，更像一個「能暫時靠岸」的港口。
公開活動 邀大眾理解倖存者處境
考量倖存者在人際關係上所面臨的挑戰，暖暖團隊陸續提供關係課、實體小聚、線上讀書會等包含實體與線上型態的活動。還舉辦夥伴日，邀請有意願參與出席的倖存者，透過說故事或其他藝術創作，帶領其他夥伴探索陌生領域，袒露內心，慢慢建立起自信與恢復對人際關係的信任。
透過製作倖存者人物故事訪談與創作等出版品，讓大眾有機會理解倖存者真切的心聲。
PHOTO CREDIT: 葉琳喬
面對大眾，暖暖也積極透過社群媒體、倖存者故事文本創作與主題市集等活動，協助大眾了解性暴力的各種樣態與迷思，進而同理倖存者的處境，懂得友善陪伴，避免造成二度創傷。
例如2024年，暖暖捨棄製作成本較低，參觀人次較高的傳統靜態展覽，而是推出12場共計500人次的預約制沉浸式體驗「復元長路」，體驗中的所有聲音與文本內容，都來自暖暖匿名社群內倖存者的集體演出與創作，不是要眾人體會性暴力的恐懼，而是探索倖存者在復元路上的感受。
沉浸式體驗「復元長路」的會後討論，讓不少倖存者勇敢地帶著受傷的記憶參與討論，分享心情。
PHOTO CREDIT: 暖暖Sunshine協會提供／攝影 李濟安
「協會的角色是陪伴的朋友而不是誰的英雄，我們更希望倖存者看到自己的力量，所以未來會有更多不由專家帶領，邀請大家集體共創的活動。」他們坦言，不走傳統路線，讓協會經營更自由，但也因此需要絞盡腦汁，不斷調整，然而壓力沉重的時候，總會發生一些溫暖的插曲，就像「復元長路」體驗後的討論活動，有人穿著被害時的衣服前來，「他說下次再穿這件衣服，想起的會是和大家一起相聚的回憶。」能夠真實地影響一個人的生命歷程，讓他們感到這樣的相遇彌足珍貴。
你知道嗎？ 拒絕傷害 擁抱重生
• 一起關切台灣兒少性侵問題
長期以來，台灣有超過半數的性犯罪被害人是未成年兒少，據衛福部保護服務司最新統計，2024年共有9,230位性侵案件被害人，18歲以下高達4,792位，占性侵被害人總數51.9%；每100位未成年被害人當中，更有近23位（22.8%）是未滿12歲的幼童。資料來源： 性侵害案件被害人年齡與性別交叉統計- 保護服務司
• 倖存者復原資源有哪些？
若想透過專業諮詢，衛福部針對「18歲以上、曾有性創傷、目前無司法案件」者，於全台13處性創傷復原中心提供免費諮商服務。或是希望深聊者，可以利用衛福部安心專線1925、生命線1995，以及像暖暖Sunshine匿名社群等資源。
暖暖Sunshine協會
成立於 2022 年，協會致力於建立性暴力倖存者自助與互助的心理支持網路。以「理解取代評價」，協助性暴力倖存者重建安全感與自我價值。
