暖東苗圃蓋AR生態園區 議員籲展基隆珍稀物種

基隆市政府允諾，將把暖東苗圃打造生態園區，並結合AR擴增實境技術，讓更多民眾認識在地的物種，成為基隆的生態品牌。（張志康攝）

曾經在台灣消失長達124年的澤珍珠菜，民國109年在基隆市暖暖運動公園野地重新發現。豐富的自然生態，讓議員呼籲基隆市政府在暖東苗圃開闢生態基地。市府表示，已將生態保育概念納入暖東苗圃規畫，未來將結合AR技術呈現。

去年5月市府宣布，將於暖暖區的暖東苗圃打造第2座AR生態園區，消息傳出後，引起許多討論，無黨籍議員陳冠羽認為，市府單純在暖東苗圃複製AR恐龍樂園，並沒有實質的意義，建議仿效台北植物園，除保存珍稀植物外，結合AR擴增實境技術，讓民眾能夠認識生活周遭的珍稀植物。

陳冠羽指出，基隆擁有不少物種以「基隆」命名，雖不一定是基隆特有種，但仍有非凡的意義，更遑論109年在暖暖運動公園重新發現原以為絕種124年的澤珍珠菜，未來希望能在苗圃中展示。

此外，暖東苗圃親山步道目前未在AR園區2期範圍內，陳冠羽建議產發處活化步道，將社區、生態、文化、觀光串聯在一起，成為基隆生態的品牌基地。

產發處長蔡馥嚀表示，AR生態園區2期選定暖東苗圃，是因為具豐富原生自然生態，市府也與設計團隊溝通，希望針對暖東苗圃設計相關的擴增實境內容，有基隆的特有種、珍稀物種及台灣特有種等內容，包括有「活化石」之稱的雙扇蕨、南洋杉、蘇鐵、筆筒樹等30種以上的物種。

陳冠羽表示，期待市府能夠藉由重新打造暖東苗圃，建立起具國際識別度的生態品牌，成為基隆的生態名片，而不是另一個複製貼上的園區。