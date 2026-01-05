暖氣補助2026一台最高可領5000元！買暖氣退稅、汰舊換新補助怎麼申請一次看｜Yahoo補助通
暖氣補助2026有哪些，你知道嗎？台灣冬天又濕又冷，許多家庭總少不了使用暖氣。政府為倡導節能減碳，推出「節能電器退還減徵貨物稅」與「住宅家電汰舊換新節能補助」，只要購買符合節能條件的暖氣機，便能省下5000元！究竟暖氣補助怎麼申請？暖氣補助有哪些限制？Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！
看更多》暖氣開幾度最省電？暖氣使用方式為何？暖氣安全守則有哪些？
暖氣補助期限到什麼時候？申請條件有哪些？
為鼓勵民眾購買能源效率較高的電器產品，以帶動電器業轉型發展、達到節能減碳的目標，財政部實施「購買節能電器退還減徵貨物稅」，經濟部也推出「住宅家電汰舊換新節能補助」，兩者補助期限不同。
購買節能電器退還減徵貨物稅
根據財政部稅務入口網，無論是自然人、營業人或機關團體法人，只要在2029年12月31日以前，購買經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級的新冷暖氣機，並於發票或收據開立日期次日起六個月內提出申請，即可參與「節能電器退還減徵貨物稅稅額」。不過要注意，分離式冷暖氣機，僅具能源效率分級的室外機可以申請退稅，且申請減徵貨物稅的電器不得銷售。
友善提醒，所購買的電器須開立發票，若銷售人依規定免用發票者則可以收據代替。讀者朋友購買暖氣機時，若是發現店家漏開統一發票，可向國稅局檢舉；如經國稅局查獲補開，且所購入的電器類貨物符合規定，可以事後取得相關證明文件，向國稅局申請節能電器退還減徵貨物稅。
住宅家電汰舊換新節能補助
這項補助由經濟部推行，民眾只要在2026年12月31日以前，回收家中舊冷暖氣機並購買全新且能源效率為第一級的冷暖氣，皆能於2027年1月31日前提出申請。補助經費有限，額度用完會提前結束，有興趣的讀者朋友務必把握。
暖氣補助多少錢？
暖氣補助金額可分為「購買節能電器退還減徵貨物稅」和「住宅家電汰舊換新節能補助」兩部分，以下分段說明。
購買節能電器退還減徵貨物稅
依照暖氣不同的規格級距，有不同的退還減徵貨物稅稅額。冷暖氣機額定冷氣能力小於3.6千瓦，可以退還減徵貨物稅稅額1600元；額定冷氣能力大於等於3.6千瓦，則可退還減徵貨物稅稅額2000元。
住宅家電汰舊換新節能補助
至於住宅家電汰舊換新節能補助，是由經濟部統一補助3000元，沒有申請台數及次數限制。民眾只要在期限內，購買符合補助條件的冷暖氣機並汰換家中舊機，不管幾台均可提出申請。需要留意的是，如果是買分離式冷暖氣機，台數的計算會以室外機為準。
暖氣補助要怎麼拿到5000元？
有意同時申請節能電器退還減徵貨物稅、住宅家電汰舊換新節能補助，拿到一台最高補助5000元的讀者朋友，須同時符合「購買能源效率第一級且額定冷氣能力3.6千瓦以上的全新冷暖氣機」與「回收家中舊機並取得環境部廢四機回收聯單第三聯（消費者收執聯）」兩項條件。倘若購買的新冷暖氣機額定冷氣能力未達3.6千瓦，合計補助金額則為1600元+3000元=4600元。
如果民眾家中沒有舊冷氣要淘汰，單純購買新冷氣，那麼只會符合節能電器退還減徵貨物稅申請資格。此時，就不局限於購買能源效率第一級的新冷暖氣機，能源效率第二級的冷暖氣機也行，退稅金額則按額定冷氣能力分為1600元或2000元。
暖氣能源效率分級怎麼看？
想知道能源效率分級，可以從電器上張貼的能源效率分級標示貼紙、產品說明書或產品型錄中，確認該冷暖氣機的能源效率分級資訊。
消費者若不熟悉分類方式，可以在「能源效率分級標示管理系統」查詢。如想查找特定廠牌跟型號，可至「住宅家電汰舊換新節能補助補助產品查詢」，確認有意購買的機型是否符合補助條件。
＊2025年起，一級能效冷暖氣機的能源效率分級貼紙樣式，和2023至2024年購買時獲得的能源效率分級貼紙樣式不同，請參考下圖紅框處。
「購買節能電器退還減徵貨物稅」怎麼申請？
線上申請
點進「購買節能電器退還減徵貨物稅」，選擇「簡化身分認證」，或使用讀卡機進行「自然人憑證」、「健保卡」、「工商憑證」、「組織及團體憑證」、「行動自然人憑證」任一驗證，登入身分。
跳出個資法告知事項，點擊「接受」繼續。
按照指示，填寫姓名／公司名稱、身分證字號／統一編號、電話或手機、驗證碼、聯絡人Email、信件驗證碼、帳戶資訊、通訊地址等資料。
憑證資訊欄位中，有分「取得發票」、「取得收據」兩種，請根據自身情況填寫。
填寫電器類產品資訊。請注意，購買分離式冷暖氣機者，只須輸入「室外機」的型號、機器號碼或產品製造號碼。
將「退稅帳戶存摺封面」、「電器保證書或保固卡」和「統一發票或收據」（雲端發票或電子發票證明聯免附），合併為一個（最多三個）檔案後上傳。若檔案超過8MB，可將應檢附文件拍攝成照片檔，並截取照片螢幕畫面，以該螢幕截圖上傳。
上傳完成後，勾選同意聲明事項；確認資料無誤後，按下「申請退稅」。
於預覽頁面確認申請資訊無誤， 且已上傳應檢附文件（如紙本發票、收據、退稅帳戶存摺封面及保固卡影像檔等）， 點選「確認送出」後， 系統將顯示「收件編號」並寄送收件編號至Email信箱， 確認取得收件編號，才算申請成功。
等候國稅局審核，如資料無誤且通過審核，稅額會依自選方式以「直撥退稅」或「支票退稅」兩種方式提供。
＊註：一張發票（收據）對應一件申請案件，若有多張發票請分次申請。購買多項商品要申請補助，則須逐筆新增電器資訊。
紙本申請
下載申請書並印出，或至國稅局（含分局、稽徵所或服務處）領取申請書。
依照表格填寫買受人資訊（含姓名、申請日期、身分證字號、聯絡電話、聯絡地址、電子郵件、退還減徵貨物稅稅額撥付方式）、購買家電資訊（含購買日期、銷售人統一編號、統一發票字軌號碼、廠牌、品名、型號、製造號碼或機器號碼）。
檢附身分證或護照或居留證影本擇一、銷售人開立之統一發票或收據影本、申請電器之保證書或保固卡影本、申請人退稅帳戶存摺影本。
郵寄或親送至離住家最近的購買節能電器退還減徵貨物稅問題諮詢窗口（含各地區國稅局）。
等候國稅局審核，如資料無誤且通過審核，帳戶就會收到退稅。
「住宅家電汰舊換新節能補助」怎麼申請？
首先，讀者朋友須準備好以下文件：
線上申請
進入「住宅家電汰舊換新節能補助」官網，點擊右上角的「線上申請／補件」，再按「全新申請」。
告知事項頁面點按「接受」。
輸入手機號碼，按下「寄送驗證碼」，再回填手機驗證碼，完成認證程序。
上傳申請人身分證／居留證／護照正反面照片檔案，並填寫買受人資訊（包括申請者姓名、身分證字號／居留證號碼／護照號碼、手機號碼、電子信箱、聯絡地址）。
上傳申請人本人存簿封面，應載明金融機構名稱（或代碼）、分行名稱、戶名、帳號。請注意，存摺類別不得為外幣戶（含綜合外幣戶）、公教戶、各類專戶（如年金、救助、勞退、退撫或撫恤、貸款⋯等），以及特殊撥薪戶（如優質薪轉戶等）。
上傳最近一期台電電費單，或台電App首頁截圖；接著，填寫裝機地址電號，點選「下一步」。
上傳補助產品商品資訊（包括發票、保證書或保證卡、廢四機回收聯單）照片並填寫資料。
依系統指示，核對修正資料、確認無誤後，便可送出申請。
申請完成後，系統將以簡訊與Email通知申請人。亦可回到住宅家電汰舊換新節能補助，點擊右上角的「進度查詢」，輸入申請序號、身分證後四碼並按下「寄送Email驗證碼」，最後回填電子信箱驗證碼，就能查詢補助進度。
紙本申請
線上下載或到四大連鎖超商列印申請表，填寫申請人資料（姓名、身分證字號／護照／居留證號碼、手機號碼、電子郵件、通訊地址）和申請補助產品資訊（品項、廠牌、型號、產品製造號碼或機器號碼）。
將申請人身分證或護照或中華民國居留證影本、申請人存摺封面影本、發票證明聯影本（須載明產品型號，或提供銷售明細相關單據）、產品保證書或保證卡、環境部廢四機回收聯單第三聯影本等證明文件，貼黏於申請表附件中。
另外備好裝機地址之電費單影本，連同申請表一起裝進信封。
掛號郵寄至「板橋郵政8-17號信箱」，收件人填寫「經濟部住宅家電汰舊換新節能補助」。
申請完成後，系統將以簡訊及電子郵件通知申請人。
暖氣補助金會怎麼給我？
節能電器退還減徵貨物稅
紙本申請的民眾，可以選擇「直撥退稅」或「支票退稅」：
直撥退稅：建議民眾選用，只要填寫買受人本人（個人或營利事業）的金融機構帳號，經核准退稅者，國稅局會直接將退稅款匯入該帳戶內，相當方便。
支票退稅：郵寄支票至提供的寄送地址。須郵遞時間外，買受人收到支票還須另至金融機構提兌，取得退稅款相對較耗時耗力。
請留意，線上申請的民眾，僅會以直撥退稅方式提供退還稅額。
住宅家電汰舊換新節能補助
補助金額會直接匯到民眾提供的金融機構帳戶哦！
汰舊暖氣有哪些限制？如何回收？會收費嗎？
住宅家電汰舊換新節能補助官網規定，廢冷暖氣機標示額定的總冷氣能力須為8000仟卡／小時（kcal/h）或9300瓦（W）以下的窗型、箱型、分離式或移動式冷暖氣機，但不包括水冷式以及安裝於機動車輛、船舶與飛機上使用的冷暖氣機。
民眾可以透過購買家電的銷售業者或委託送貨單位（例如物流、經銷商等）回收，並向銷售業者索取「廢四機回收聯單」。在確認同品項、同數量、同時間、同送達地址的原則下，不會收取回收費用。但要注意的是，一台暖氣必須有一張廢四機回收聯單，才能順利申請住宅家電汰舊換新節能補助。
暖氣補助申請有次數限制嗎？
沒有！不論節能電器退還減徵貨物稅，還是住宅家電汰舊換新節能補助，都沒有申請台數和次數限制。也就是說，民眾只要在期限內購買符合補助條件的冷暖氣機，不管幾台皆可提出申請，但建議大家評估實際住家使用需求，千萬不要為了拿補助，添購多餘無用的暖氣。
