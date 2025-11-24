暖氣讓敏感肌惡化？教你2招享受溫暖告別「越吹越乾」陷阱
【記者 沁諠／台北 報導】寒流來襲，待在溫暖的室內確實是許多人的幸福選擇。不過，敏感肌或乾燥肌的朋友卻可能遇到「臉部越吹越乾」、「保養品越擦越脫屑」困擾，甚至出現緊繃、刺癢與泛紅等不適症狀。資深護理師從專業角度破解這個「暖氣魔咒」，並分享有效的肌膚修護與預防方法。
暖氣房是皮膚乾燥的隱形戰場
暖氣讓室內溫暖舒適，但溫度升高會使空氣能容納的水氣增加，結果讓相對濕度下降。換句話說，暖風讓環境變得乾燥就是你「感覺舒適乾爽」的原因。加上秋冬時節皮膚油脂分泌本就下降，鎖水能力因此減弱；如果肌膚屏障不穩定，長時間在低濕度的暖氣房內，表層水分快速蒸發，便會出現乾癢與脫屑。此時要是忽略正確修復屏障的重要性，即便頻繁使用產品也難以避免水分快速流失，保濕效果自然大打折扣。
暖氣房中的常見肌膚傷害
護理師提醒，敏感肌與酒糟肌本質上都是屏障功能受損造成的慢性發炎，面對暖氣環境主要有以下症狀：
1. 緊繃與脫屑：水分流失造成角質層缺水，角質層板鬆散脫落，皮膚乾燥緊繃。
2. 血管敏感反應：屏障損傷使真皮微血管更易受空氣污染及濕度變化影響，出現泛紅、擴張、刺癢。
3. 粉刺與痘痘：乾燥角質栓堵塞毛孔，暖氣又使皮脂與汗水分泌增加，結果就是外衝堵塞的小紅疹及青春痘。
自我保護：三大核心思路
護理師建議三個自我保護的核心思路：
1. 維持適當室內濕度：利用加濕器或擺一盆水，將室內濕度保持在50%至60%，這是人體最舒適範圍。同時避免暖氣直吹臉部，減少水分因氣流加速蒸發。
2. 減少熱水洗浴與摩擦刺激：避免高溫水、鹼性皂及用力搓揉。衣物不宜緊身，以免輕微出汗與緊身摩擦造成皮膚傷害。
3. 避免刺激性保濕成分：秋冬皮膚敏感，選擇保濕產品時避開香料、羊毛脂及自製蘆薈等高致敏成分，降低刺激性皮膚炎風險。
屏障修復：補水與鎖水兩步驟
護理師強調，終究肌膚屏障才是鎖水關鍵，也是人體對抗外界刺激的首要防線。建議這樣做，幫助肌膚屏障自我修復：
1. 補水：先用清水輕拍肌膚，再用低刺激且成分單純的透明質酸（玻尿酸）、納豆萃取、神經醯胺或菸鹼醯胺等凝膠或凝露幫助角質層迅速補水。
2. 鎖水：趁肌膚仍濕潤時，盡快塗抹乳霜或油脂形成鎖水保護膜，防止水分流失並促進屏障修復。初期可以選用質地輕盈且經臨床安全監測的油脂，皮膚屏障漸穩後也可以加入較為厚重的油膏，以減少塗抹頻率。
護理師再三提醒，別忘了環境濕度也是隱藏的護膚關鍵。適度使用加濕器提升濕度，但避免過度悶濕產生衣物摩擦，才是保持肌膚健康的關鍵。理解並落實這些原則，就能健康迎接冬季的溫暖生活，遠離敏感與脫屑困擾。（圖片翻攝示意圖）
其他人也在看
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都...styletc ・ 4 天前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 5 天前
《全知讀者視角》安孝燮7個保養習慣公開！全能男神私下是面膜安瓶控
身高188公分擁有高挑精實身形的安孝燮，穿什麼都像在走秀現場。《全知讀者視角》是他出道多年以來首部主演的電影，搭檔李敏鎬、蔡秀彬、NANA、BLACKPINK Jisoo 等強勢卡司，開片就拿下南韓首週票房冠軍。螢幕上總是光芒四射的他，私下marie claire 美麗佳人 ・ 4 天前
年末必買「搶手級限定彩妝」清單！BOBBI BROWN ×愛麗絲夢遊仙境、IU同款冰透紫唇膏、黛珂奢華蜜粉全都瘋搶中
Bobbi Brown ×愛麗絲夢遊仙境：夢幻聯名美到不收藏不行仙境系包裝＋全系列視覺是這次最大亮點這次Bobbi Brown把《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻故事變成整套限量彩妝，將紅心皇后、柴郡貓、白兔先生等元素做成高級插畫包裝，眼影盤甚至還有愛麗絲壓紋，開盒就像打開童話書！整體色...styletc ・ 3 天前
2025彩妝保養人氣王！@cosme台日網友票選排行榜出爐
日本最具權威性的美妝排行榜@cosme公開了2025年度排行榜，今年最具話題的「台日共同得賞」特輯，有哪些彩妝保養品得獎，一起來看看~造咖 ・ 39 分鐘前
不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。粉狀腮紅：最好上手粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其marie claire 美麗佳人 ・ 4 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你...styletc ・ 2 天前
當蜂蜜碰上肉桂 強強聯手治百病？專家：不能取代治療 注意用量
在醫藥發達的今天，天然療法仍受到青睞，最近Line又在瘋傳一則訊息，大加讚揚蜂蜜和肉桂的結合，可以緩解很多症狀，包括高血壓、感冒、膀胱炎、降膽固醇等等，幾乎變成了「什麼都有用」的神藥。專家表示，蜂蜜和健康2.0 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 20 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 2 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前