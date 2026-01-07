暖氣開太熱恐「傷心」達人曝最佳溫度 4招保暖又省電

氣溫驟降，不少民眾開暖氣機或電暖器取暖，家事達人486先生分享4個使用暖氣的小撇步，讓室內快速暖起來，同時兼顧省電，包括出風口應朝下吹，並搭配循環扇朝天花板運轉，幫助室溫均勻分布，避免局部過熱而感到頭昏不適；也建議將暖氣溫度設定在20度左右，避免室內外溫差過大，增加心血管負擔；此外，使用時應插在獨立插座，並定期清潔濾網，以確保安全與運轉效率。

暖氣往下吹暖得快

家事達人486先生昨在臉書粉專分享，使用暖氣時，出風口應朝下吹，因為熱空氣會自然上升，向下送風能讓熱氣更快充滿整個空間。他也建議搭配循環扇使用，夏天使用循環扇是將冷空氣向外推送，冬天則建議讓循環扇朝天花板吹，或放在暖氣的對角線位置，有助於室溫均勻分布，避免局部過熱而感到頭昏不適。

設20度保護心血管

至於不少人開暖氣後會感覺悶熱，甚至懷疑是否「缺氧」，486先生說明，這並非電暖器燃燒氧氣所致，而是室溫升高導致鼻黏膜乾燥所造成的不適感，他建議暖氣溫度設定在20度最為適合，不僅舒適，也能避免室內外溫差過大，增加心血管負擔；同時可在室內掛一條濕毛巾，幫助調節濕度。

486先生提醒，暖氣機屬於高功率電器，使用時應插在獨立插座上，避免使用延長線，並遠離易燃物品；此外，也要定期清理濾網，否則灰塵堆積、進氣不足，可能讓機器誤判溫度而加倍運轉，不僅耗電，也可能導致機體過熱而自動停機。

挑選保暖電器看空間大小

此外，選購保暖電器應挑冷暖空調還是移動式電暖器，486先生指出，若是長時間使用，且空間坪數較大，變頻冷暖空調在整體耗電表現上相對省電；但如果只是短時間取暖，或僅針對局部空間使用，則可選擇移動式電暖器，不僅機動性高，也較符合實際需求。

