暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
今（22）日適逢24節氣中的「小雪」，冷空氣減弱帶來短暫回暖，但氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提醒，北台灣回暖時間不長，下週一（24日）晚起將再迎一波東北季風，屆時降雨機率升高、氣溫再度下降，接著還有第二波冷空氣接力南下，民眾需留意天氣變化。至於是否仍有颱風生成機會？最新模式顯示南海仍有熱帶擾動可能發展，但對台灣無影響。
吳德榮今早指出，今晨冷空氣減弱，苗栗以南出現輻射冷卻，最低溫落在苗栗公館鄉13.6度，各地平地約14至18度。今晨觀測資料顯示，迎風面的東北部受低雲與弱降雨回波影響，局部地區仍有短暫雨。北台灣今日氣溫略升但仍偏涼，中南部白天舒適、早晚偏涼。
最新模式模擬顯示，明天到下週一白天，各地天氣晴時多雲、氣溫續升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星雨。吳德榮提醒，下週一晚起，一股新的東北季風將南下，迎風面降雨機率增高，北台灣氣溫再度下滑。下週二（25日）下午東北季風轉乾、週三（26日）減弱，各地再度回到晴朗天氣，氣溫略回升但早晚仍涼。不過回暖不久，下週四（27日）東北季風將再度增強，北台灣降雨概率提高、溫度再降；到了下週五（28日），季風再度轉乾，各地恢復晴朗，早晚氣溫偏低，日夜溫差擴大，民眾需注意保暖。
至於颱風是否還有生成可能，吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。
