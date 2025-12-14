暖流來襲！台新慈善基金會豪捐3580萬 141家團體這冬不冷了

財經中心／師瑞德報導

台新新光合併後首場公益盛事！第16屆「您的一票，決定愛的力量」今舉辦捐贈典禮，豪捐3,580萬元助141家團體圓夢。本屆全面升級LINE投票防詐，並結合AI互動與潮玩公仔吸引Z世代，總投票數破53萬，讓愛的力量在台灣角落發光發熱。（圖／台新新光金控提供）

由台新銀行公益慈善基金會聯合王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心共同舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉行盛大捐贈典禮。今年總計捐出新台幣3,580萬元，共有141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率超過五成。

合併新氣象 挹注更多資源與防詐機制

典禮由雲林新光社區發展協會以充滿活力的新光布馬舞揭開序幕，基隆市社會處處長楊玉欣及臺東縣社會處處長陳淑蘭亦親臨現場支持。台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，本屆活動意義非凡，是台新金控與新光金控合併後的首場大型公益盛會。「您的一票」平台在既有基礎上匯聚了新光的能量，將為社會創造更大的價值。

鄭家鐘指出，考量物價上漲壓力，今年特別提高「社會福利」領域的捐助金額至1,920萬元。此外，為保障投票權益並防範詐騙，投票機制全面升級為LINE官方帳號登入。在全台民眾的熱烈響應下，本屆總投票數達53萬3,660票，近28萬人參與投票，展現社會大眾對公益的持續關注。針對未入選的團體，台新也承諾將協助媒合天使團資源，讓愛心不落空。

策略夥伴攜手 擴大社會影響力

各合辦單位亦展現對特定議題的深耕支持。王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍肯定平台極大化愛的影響力；台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋今年提高捐贈金額，並鼓勵社福團體勇於自我行銷。首次加入社福領域的中華民國老人福祉協會理事長韓春菊分享，獲獎提案多運用自然輔助療法，協助長輩有尊嚴地重建生活；中華電信基金會經理張嘉芳則觀察到，今年數位培力提案涵蓋全齡層，內容豐富多元。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲及公益傳播基金會執行長唐平榮，也分別就社會企業發展及鼓勵青年創作投入公益發聲表達支持。

獲獎團體展現韌性 偏鄉與身障服務動人

本屆獲獎團體故事激勵人心。獲「社福社企獎」的澄悅新媒體創辦人林芳語，雖為重度視障者，仍帶領團隊走上街頭促票；獲「公益傳播短片獎」的余尚諮則呼籲社會正視家庭內部的世代關懷。

許多團體在促票過程中展現強大凝聚力。薄荷關懷協會創辦人李爅感謝在基隆社會處及台新新光志工協助下順利獲獎（畢業）；彰化樂說多元專業服務發展協會社工主任陳宏仁則讚許活動的「畢業條款」機制，讓更多團體有機會獲得資源。來自偏鄉的嘉義開元殿福松老人養護中心及臺東友善關懷協會，雖面臨資源挑戰，但在團隊努力及地方政府支持下，成功爭取到經費挹注。

產學合作創意行銷 潮玩公仔吸睛Z世代

為吸引年輕世代關注公益，台新連續四年與文化大學廣告系產學小組「SparkAll」合作。今年以「一鍵生成愛」為概念，結合Z世代社群特性打造「鍵盤超人」意象，並運用AI互動體驗及時下流行的潮玩公仔抽獎活動，成功在「白晝之夜」等熱門活動中推廣，鼓勵年輕人投滿10票支持社福團體。

第16屆「您的一票，決定愛的力量」完整得獎名單及潮玩公仔得獎名單已於活動官網公布，歡迎民眾上網查詢：https://www.taishincharity.org.tw/lovepower/index.html

