徐成文

一股寒風裹挾著濕冷撲面而來，我趕緊豎緊衣領，快步逃回暖融融的家中。推開門，我徑直守在客廳那盆紅彤彤的火爐旁，搓了搓凍僵的雙手。手捧一卷書，徜徉在文字編織的甜蜜快意裏，這便是冬日裏最愜意的時光。

在深山巨穀裏長大，與炭火鮮亮的火塘親不可間，一邊烤火取暖，一邊閱讀點書本，是我參加工作前冬日的常態。

山區的冬天天亮得晚，霧氣時薄時濃地彌漫山間，清晨推開門，遠山近樹裹在白紗裏，天地間只剩一片靜謐的朦朧。僅念過小學的父親是村裏少有的“文化人”，“萬般皆下品，惟有讀書高”是他最鮮明的信條。冬日農閒時，大人們或閒聊或縫補，父親卻從不讓我沾農活，每日清晨便叫我到堂屋，叮囑我多讀書，靠知識拼一個光明前程。

見我在冷颼颼的書桌前呵氣暖手，指尖凍得通紅，父親怕我凍壞身子，便早早點燃火塘裏的樹蔸。曬乾的樹蔸堅硬耐燒，點燃後劈裏啪啦作響，橘紅色火焰跳躍升騰，把堂屋映照得暖意融融。父親讓我把書桌挪到火塘邊，既能取暖又不耽誤讀寫。

中考前的寒假，我手寫作業早已完成。我的政治學科不及格，拖了總成績的後腿，心裏滿是焦慮。時任村幹部的父親得知後，沒有責備，幾天後從村委辦公室提回一大摞《半月談》，嶄新的雜誌還帶著油墨香。他小心翼翼地把雜誌擺放在我火塘邊的小凳子上，拍著我的肩說：“這些都是時事熱點，補補政治短板。”

我如獲至寶，一手執書，一手伸在火邊取暖，書頁在暖意中輕輕翻動。原本枯燥的政策理論，在《半月談》深入淺出的文字裏變得生動，我越讀越入迷。雨雪天裏，父親也會圍在火塘邊，戴上磨得發亮的老花鏡，抽出雜誌細細品讀，還和我討論文章觀點。那份忘情與投入，潛移默化地感染著我。有了父親相伴，我不再惦記紅薯糖和夥伴們的抓雞遊戲，心無旁騖地沉浸在文字裏。那個寒假，我把一摞《半月談》讀了三遍，不僅積累了時事素材，更找到了政治學習的竅門。因為那個寒假的積澱，開年後六月的中考中，我的政治學科居然考了年級第三名。隨之而至的是我輕鬆被高一級的學校錄取。

走進生長著很多摩天大樓的城裏，我將火塘甩到身後，而冬日讀書我依傍的是無污染惟環保的天然氣烤爐亦或電烤爐。總會選擇天空被霧氣彌漫的上午，將烤爐置於書桌前，將火力開到極致，如春日陽光明媚的暖氣，將我周身烤得通透。此時，我手捧的不再是傳統意義上的課本。書架上站立著的各種文學雜誌，都眼巴巴等待我去青睞。幾本《讀者》亦或一套“矛盾文學獎獲獎作品叢書”，都是我最愛涉獵的讀物。以“博采中外，薈萃精華，啟迪思想，開闊眼界”為辦刊宗旨的《讀者》，我是期期必讀，其文章短小精悍，一篇文章一則故事，我的思想為之淨化，文泉為之噴湧。這雖是快節奏時代，但閱讀一篇文章也耽誤不了掙大錢的功夫啊。我常常拿刊物裏的文章與自己的小文比對，發現自己的文章如懶婆娘的裹腳又臭又長，我深受啟迪，也試著向“短小”進發，言簡意賅，不再堆疊浮誇的文字；而獲得“矛盾文學獎”的作品，均是鴻篇巨著，人間的百態，各色的人性，思想性與藝術性完美結合，如一扇扇通往外界的窗口，我雖站立窗內，也能暢遊紛繁多姿的鮮活世界。

榜樣的力量無聲卻有力，烤爐旁的書香漸漸吸引了女兒。小時候她黏在我身邊看繪本，後來學著我讀《安徒生童話選》，再到如今讀《剪商》《長安的荔枝》等厚重書籍。女兒的閱讀習慣，多是在冬日烤爐旁養成的，看到她沉浸讀書的樣子，我就想起當年與父親共讀的時光，滿心欣慰。有時我心情煩悶，會丟開書看電視劇逃避，遠在襄陽上班的女兒便會發來消息：我在看《子不語》，你最近在讀什麼？我心生慚愧，隨即重新圍坐在烤爐旁，翻開經典作品，在文字中尋找內心的平靜。

在快節奏的浮躁時代，圍火讀書讓我們靜下心來與文字對話，尋找內心的寧靜與力量。冷過天暖，我們依然要讀書讀書讀書！