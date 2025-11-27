暖爆！義大皇家酒店號召全民認領心願卡 為偏鄉孩子點亮聖誕奇蹟

▲高雄最溫暖的聖誕燈亮起！義大皇家攜全民為偏鄉孩子圓夢。

義大皇家酒店啟動「點亮心願」聖誕公益 用一份禮物照亮偏鄉孩子夢想

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會，連續第七年舉辦「聖誕公益—點亮心願 圓夢計畫」，為高雄偏鄉學童募集聖誕心願禮物。今年蒐集來自杉林國小、建山國小與上平國小上百位孩子的心願，從一雙媽媽的保暖手套、注音或英文認讀書，到一支羽球拍，每張心願卡都承載著孩子最真摯的期待。

活動於 11 月 27 日在義大皇家酒店點燈啟動，現場除聖誕裝飾與心願牆揭幕外，也邀請杉林國小帶來舞龍、舞獅與太鼓演出。義大皇家酒店董事長曾維昌、總經理李甫彥，以及高雄市政府社會局、地方民代與學校代表共同將心願掛上心願牆，象徵集結力量、點亮希望。

社會局專門委員何秋菊表示，義大皇家酒店連續七年投入公益，讓偏鄉孩子被看見、被支持，令人敬佩。地方代表也紛紛認領心願卡，盼讓溫暖在高雄持續擴散。

心願認領活動自即日起至 12 月 12 日於義大皇家酒店大廳與官方臉書開放，邀請民眾成為孩子的聖誕老人。所有禮物將於聖誕節前夕送至偏鄉孩童手中，共同點亮屬於他們的聖誕夢想。（圖╱義大皇家酒店提供）