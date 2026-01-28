暖片瘋傳！鳳山國中生牽車護身障阿伯過馬路獲表揚 他爆紅喊只是想幫忙

鳳山國中三年級學生江詠恩（右），牽著腳踏車耐心陪伴一名身障長者過馬路，暖心之舉全被駕駛拍下並放上社群媒體，短短數小時影片即瘋傳累積數萬按讚。高市府教育局提供



高雄鳳山街頭暖心一幕瘋傳網路！鳳山國中三年級學生江詠恩牽著腳踏車，耐心陪伴行動不便長者過馬路，影片短時間累積數萬按讚，逼哭網友喊「值得表揚」。江詠恩說：「看到需要，就想幫忙」，校方今（1/27）公開肯定他的純真同理心，江媽媽也表示以他為榮。

事發在鳳山區中山東路，當時江詠恩騎著腳踏車，遠遠看到一位阿伯行動不便，正孤單站在寬闊的馬路中央，車流川流不息，江詠恩說：「當時快要紅燈，車很多，我很擔心阿伯會被撞到」，當下就牽著腳踏車，一步一步陪阿伯慢慢走到分隔島。

江詠恩進一步提到，短短幾公尺的陪伴，卻讓阿伯感激地問：「你午餐吃了沒？」，自己聽到這句話當下心頭也暖了起來。

影片被駕駛拍下並分享到社群媒體後，瞬間引發熱烈迴響，數萬網友按讚、留言「世界仍有溫暖」、「好想抱抱你的小心肝」，有人認出男學生是鳳山國中學生，呼籲校方表揚。

校方表示，這雖只是日常的一個舉動，卻充分展現了孩子最純真的同理心，也是學校長期推動社會情緒學習（SEL）教育的最好證明；校長林季玲說：「看到學生把課堂上學到的關懷化為行動，是我們收到最珍貴的禮物」。

江詠恩今日獲校方公開表揚，對於爆紅，他謙虛說：「只是看到有人需要幫忙，就想伸出手，希望這份善意能被更多人看見。」校方也感謝拍下畫面的路人，讓這段溫暖被無數人看見，像一束光，照進每個人的心裡。

