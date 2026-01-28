暖男國中生牽車護身障者過馬路 感動8萬網友獲封「腳踏車超人」

高雄街頭有民眾目擊一名男子疑似行動不便，只能「坐著」靠手撐移動過馬路，一名國中生騎單車看見，隨即幫忙用單車擋車流，緩步陪男子過馬路，影片被PO網後破8萬網友按讚，感動誇這名學生善良又溫暖，封他「腳踏車超人」。

高雄有民眾開車在路口停等過馬路時，看見一名男子疑似行動不方便，得「用手撐坐著」慢慢過馬路，當時路上車來車往，一名身穿藍色制服的國中生看見隨即在旁幫忙擋車，他牽著共享單車，一步一步配合男子的速度一起過馬路。

國中生慢慢陪同身障者過馬路。圖／翻攝自threads@jasonfu.mb

目擊民眾將影片PO上網後，火速吸引破8萬網友按讚，有網友認出行動不便的男子經常在附近出沒，國中生暖心舉動感動不少網友，讚「這名國中生是天使無誤」、「孩子很優秀」，更有人從制服認出是鳳山一所國中的學生，喊話校方一定要記獎。

8萬網友讚國中生「腳踏車超人」。圖／翻攝自threads@jasonfu.mb

國中生看見別人不方便而主動幫忙的善舉，讓大家很感動，更封他是「腳踏車超人」，有同校畢業的學長誇學弟，直說「身為學長與有榮焉」。

助人學生是資優生 鳳山國中表揚 讚「品格教育比獎狀重要」

而根據《漾新聞》獨家報導提到，這名學生為鳳山國中國三生，校方透露他當天放學途中看到男子獨自過馬路，自然的停下腳踏車陪對方過去，沒有意識到會被拍並引起這麼大迴響，「那只是應該做的事，助人是很快樂的事」。

老師也稱讚這名國中生是資優生，平時成績優異、個性活潑外向，在關鍵時刻也展現超齡同理心和行動力，校方今（28）天也公開表揚這名學生，認為這樣的品格教育遠比任何獎狀重要。

高雄／蔡宛儒 責任編輯／張碧珊

