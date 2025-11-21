暖男市長無誤！陳其邁自曝「還沒領普發1萬」：會捐慈善團體

政治中心／劉宇鈞報導

全民普發一萬現金已經開始發放，不少人拿著這筆錢去購買喜愛商品，也有人選擇存起來供未來使用。高雄市長陳其邁今（21）日透露，他還沒領普發一萬，領到後會把這筆錢捐給慈善團體。

高雄市議會今日市政總質詢，國民黨議員李雅靜談及普發現金和高雄經濟議題時說，高雄不能只有演唱會經濟，更需要庶民經濟，市府應該連結普發一萬，提出有關在地市民回饋、串聯大型活動等措施，也可針對外縣市旅客推出抽現金活動，才能讓高雄的城市高度更加提升。

陳其邁回應，謝謝議員指教，有關普發現金一萬元，對每個人而言，都有不同的使用方式，也有不同的規劃，「我現在還沒有領」，但是他領到的話，他會把這筆錢捐給一些慈善團體。

陳其邁也說，市府對於相關的活動設計上，以及促進消費的部分，很謝謝議員給予建議，他會請經發局再來做檢討，因為民眾不一定會在拿到這筆錢後，就馬上花掉，目前離農曆過年前還有段時間，市府將會做更妥適的規劃。

