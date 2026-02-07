暖男是你！學生經費有限 陌生客「霸氣加菜」

現場一位神祕暖男看在眼裡，擔心孩子們營養不夠，當場大方請客。（圖／東森新聞）





宜蘭小吃店出現超暖一幕！20多位從台北來比賽的學生，因預算有限，每人只點一碗牛肉湯配免費肉燥飯，現場一位神祕暖男看在眼裡，擔心孩子們營養不夠，當場大方掏錢：「這桌加菜算我的！」 老闆被感動到，加碼招待炒青菜。這頓充滿人情味的「加餐」，讓網友直呼：「台灣最美的風景真的是人！」

大火滾煮不斷冒泡，一整鍋牛骨熬出濃郁高湯，再搭配上油油亮亮，滷香鍋氣十足的肉燥飯，用餐時間來上這一組，一定很滿足，隔著螢幕都能聞到香氣。

小吃店老闆vs.記者：「這是每天新鮮的溫體牛，（對，每天新鮮的）。」老闆手起刀落切著牛肉片 ，這裡是宜蘭不少在地居民的隱藏美食名單。日前就有一群從台北來宜蘭比賽的學生，到店內用餐，還在發育的他們 ，在經費限制下只點了牛肉湯，老闆提醒肉燥飯可以免費吃到飽，就被坐在門邊 ，用餐的客人發現，他決定當暖男來加菜。

小吃店老闆：「顧客就說，他們這樣營養不夠，三桌都招待滑蛋給他們，我也幫他做了折扣，我也每一桌都送一盤菜，讓他們都有菜有蛋，都吃得飽。」

剛好這群學生都是體育班，平常運動量就很大，需要補充更多蛋白質，這回遇到暖男顧客免費加菜，學生們都吃得好滿足，而暖心大方的男子也在一旁看得很開心。

小吃店老闆：「當時就覺得本來500多塊，我就說500塊就好，剩下我處理，大家一起幫忙這些學生。」

老闆也透露，其實店內每周一，若在打烊前還有沒賣完的餐點，就會分享到各大社團，提供給有需要的人溫飽一頓，不僅溫暖顧客的胃也溫暖了心。

