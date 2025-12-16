暖胃又吸睛！ 燒酒雞鍋底「點火」快速揮發飄香 視覺衝擊吸客

台北市 / 綜合報導

近期天氣開始降溫，民眾有感，有些人吃鍋的頻率開始增加，也會選擇一些溫補的湯頭來暖身，就有業者發現，近期的「燒酒雞鍋」很受歡迎，大火把米酒煮滾，點火後酒精揮發，香氣飄散，燃起的火焰在視覺上也很吸睛，總會吸引客人拿起手機紀錄。

整罐米酒加中藥材，在鍋中煮滾這時重頭戲來了，火鍋店店長謝宜廷說：「拍照或是拍限動的話，就可以趁現在拍。」隨著大火燃燒酒精揮發，香氣也跟著飄散出來，煮菜涮肉讓人一口接一口，火鍋業者燒酒火焰秀，看了就暖起來，視覺味覺都滿足。

廣告 廣告

火鍋店店長謝宜廷說：「點火會跟客人告知，然後我們點火的時候會盡可能遠離客人，然後我們從側面點這樣子。」用餐民眾說：「我們沒有分冬天，夏天吃火鍋，像我們今天也是點(燒酒雞鍋)一個不燒，一個全燒，(點火)就是視覺衝擊也有，吃下來感覺也不錯。」麻油炒香洋蔥烏骨雞，再倒入米酒煮滾，燃起的火焰帶走濃烈酒味，台灣人愛吃鍋全年無休，但隨著天氣慢慢轉冷，業者也發現，暖胃又暖身的「燒酒雞」鍋，相較夏季更受饕客歡迎，點火燒酒也好吸睛。

火鍋店領班王先生說：「到冬天的部分，可能大家對燒酒的品項就比較感興趣，(點的人)大概多了三成到四成，因為其實夏天，大概就一兩成。」冬天吃鍋不讓燒酒雞專美於前，藥膳湯底鍋中加入紅棗枸杞，溫補藥膳小火鍋同樣在冬季受歡迎，熱湯下肚讓人在冷天，也能從裡到外通通暖起來。

用餐民眾說：「之前應該是一個禮拜一次，現在一個禮拜差不多兩次，(鍋底的選擇呢)，應該是以心情來說，多多少少也是要加一點天氣(因素)進去，(如果比較冷的話，你們會比較喜歡吃什麼)，吃養生的吧，裡面有養生一些什麼紅棗。」天熱吃鍋天冷也要吃鍋，隨著心情季節變換口味，滿滿一鍋飄散著藥膳香酒香，讓人視覺味覺嗅覺一次滿足。

原始連結







更多華視新聞報導

天氣冷！「1限定蔬菜」喊價貴 菜販曝挑選秘訣：半斤就能煮兩餐火鍋

明起全台降溫！北部迎「濕冷天氣」 中部以北高山有望降雪

火鍋界「勞斯萊斯」遭黑道討債 負責人喊冤：被妹設計

