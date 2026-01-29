暖胃弱勢家戶 新北中醫師公會結合藥廠捐藥膳包

【記者葉柏成／新北報導】社團法人新北市中醫師公會今〈29〉日上午結合科達製藥公司及順天堂藥廠，捐贈2,200份的藥膳包，包含養生十全大補湯及玫瑰神纖飲等。這是公會從106年起每年持續的善舉，至今已累計捐贈超過萬包，市值合計220萬元。社會局長李美珍代表侯友宜市長回贈感謝牌，並感謝公會及兩家藥廠持續不斷的送愛，讓弱勢家戶暖胃又暖心。

《圖說》社會局長李美珍代表侯友宜市長回贈感謝牌給新北市中醫師公會理事長陳建輝（右）。〈社會局提供〉

李美珍表示，感謝新北市中醫師公會、科達製藥公司及順天堂藥廠長期以來對公益的投入，並持續加碼，今年捐贈2,200份的藥膳包，市值47萬元，累計多年來已超過萬份，總計220萬元。公會理事長一棒接一棒，持續愛與善的循環，讓民眾養生又健康。

廣告 廣告

她說，新北市中醫師公會長期投入公益，為新北市注入龐大的行善能量，義診遍及各個角落，這種積極回饋社會的善行，讓公會不僅連年獲得新北市人民團體頒發「領航金獎」，108年更榮獲侯友宜市長頒贈「最佳領航奉獻獎」，是全市5,200多人民團體的楷模。

《圖說》捐贈會場用藥膳包加入紅棗、枸杞及高麗菜等燉煮，一時香味四溢。〈社會局提供〉

新北市中醫師公會理事長陳建輝表示，公會會員秉持「醫者父母心」的精神，不僅在醫療專業精益求精，更長年投入公益服務。101年成立全國第一個由中醫師組成的志願服務隊，義診足跡遍及各鄉鎮。106年起更響應侯友宜市長好日子愛心大平台，結合科達製藥公司及順天堂藥廠，每年歲末捐贈藥膳包，希望讓愛心隨著藥膳香持續升溫，傳遍新北。