暖胃美食！雞湯桑奶油培根拉麵、明太子雞肉飯開吃，全家也端出日本人氣拉麵店聯名
冬天的味蕾，就是需要一碗熱騰騰的靈魂料理來喚醒。這個冬季，台灣拉麵界從餐廳到超商全線開打，端出一系列重磅新品「暖胃大作」！人氣拉麵品牌「雞湯桑」攜手八咫鳥居山師傅推出洋風系「奶油培根拉麵」，同時將人氣飯食「炙燒明太子雞肉飯」全面升級。而全家便利商店更推出豚骨、雞白湯、明太子拌麵到海鮮粥、咖哩飯糰等新品，濃厚、海味、咖哩三大路線一次到齊。
拉麵品牌「雞湯桑」為了迎接冬季，攜手八咫鳥居山師傅推出全新聯名菜單，包括以洋風手法詮釋拉麵的 「奶油培根拉麵」，濃醇奶油湯頭搭配煎到微酥的煙燻培根，使整體層次散發迷人鹹香。同步推出人氣升級的 「炙燒明太子雞肉飯」，以直火炙燒逼出雞腿肉的肉汁與焦香，佐上特調明太子醬，入口即化、鹹香濃郁，搭配溏心蛋雞肉丸與爽口泡菜，最後撒上清脆生菜增添清新口感，使整體平衡又不膩口。
這次首次登場的燒鳥盛合、蔬菜盛合兩款串燒新品，以大火炙烤鎖住食材鮮味，烤工過程中不斷反覆刷上主廚特調的靈魂醬汁，使每一口都香氣四溢、層次豐富。前者集結肉質鮮嫩的雞腿肉、口感彈牙的雞胗以及外酥內軟的雞肉丸，後者則是以清爽路線為主軸，嚴選櫛瓜、玉米筍與豆皮，保留食材本身鮮度，提供輕盈的美味新選。
另外，全家便利商店則是推出醇厚鮮味、澎派海味、濃郁咖哩味三味，醇厚鮮味結合「全家」經典的拉麵聯名季，集結遊日必吃的「無敵家拉麵」及排隊名店「屯京拉麵」聯名商品，並且以濃厚系「濃厚豚骨拉麵」及淡麗系「柚子雞白湯拉麵」的黃金湯頭相互PK為號召，打造拉麵競技場。同場加映與屯京拉麵聯名的「明太子雞叉燒拌麵」，以獨門照燒風味拌麵醬為靈魂，融入蝦油的濃郁海味，搭配炒油菜、肉質軟嫩的雞叉燒、脆口筍干，再拌上鮮美明太子，層層堆疊出濃郁細膩的風味；以及與無敵家聯名的「蔥蔥玉子拌麵」，拌麵醬以柴魚粉搭配鰹魚醬油、大骨高湯、特製辣醬製成，搭配日式肉燥，再加上大量蔥花提升清爽感。
澎派海味的代表是暖胃必吃的「海鮮粥」，加入蝦子、蛤蜊、海鱺魚片滿滿海鮮，每一口都充滿鮮甜，CP值超高，不只暖胃更暖心。再來濃郁咖哩味則是有以日式可樂餅為靈感的「和風牛肉咖哩炸飯糰」。
