暖胃「進補系」超夯！麻油雞、當歸鴨湯業績增2－3成

禮拜天是24節氣當中的大雪，涼冷的感覺會越來越明顯，尤其清晨冷颼颼，很多人暖胃暖身就從早餐開始。但大家都吃什麼，有的人會選擇進補系列，像是當歸鴨、麻油雞，業者說近期業績已經成長三成。

光是站在鍋爐旁邊就能聞到濃郁麻油香氣，一口湯咕嚕下去好舒服。

湯頭清甜喝起來清爽不油膩，熱呼呼的麻油湯飲回去，真的暖身又暖胃，當然喝湯之際還得配上這，超大塊雞肉不只口感鮮甜，這肉質又嫩又Q彈，然而天冷這一味成了不少老饕首選。

麻油雞業者吳小姐：「大家一般都會點，腰子然後雞肉，麵線米血然後麻油蛋，業績成長的話，大約都是有（增加）三成以上。」

面對東北季風一波接一波，冷冷的天早餐暖胃除了麻油雞，還有這同樣是進補系列的當歸湯也很夯，除了有當歸鴨肉湯還有清湯羊肉湯、米血湯、高麗菜湯及霜降豬肉湯，一早進補怕你有負擔，業者熬湯除了加入藥材。

當歸鴨門市主管林虹利：「因為我們的湯，本來就是用純正的當歸湯直接下去煮，那在搭配鴨子的話呢，他就會有除了中藥材的香氣以外，然後也會有鴨子的甜味，有大概（業績）成長了兩到三成。」

早餐暖胃除了進補系列，像是紅棗銀耳湯、木耳湯，蔬菜湯、四神湯，也是冬天暖呼呼選擇之一，週末迎接二十四節氣大雪，進入冬季天氣會越來越冷，民眾要暖身暖胃就從早餐美食開始。

