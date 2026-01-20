暖舉曝光！花蓮光復商工遭洪災重創 相信音樂攜告五人霸氣捐225萬

【緯來新聞網】花蓮縣中區的教育重鎮國立光復商工，於114年9月23日遭遇馬太鞍溪洪災重創。面對校園設施受損、學生家庭經濟陷入困境的嚴峻挑戰，音樂圈傳來暖心援助！相信音樂國際股份有限公司與旗下超人氣樂團「告五人」聯手捐贈共計 225 萬元，為災後重建與學生就學計畫注入最強心針。

告五人與所屬公司相信音樂大方捐款，暖舉曝光。（圖／翻攝自臉書）

今年9月的馬太鞍溪洪災，對國立光復商工造成不小的衝擊。不僅校舍與教學設備損壞，更令校方擔憂的是，許多學生的家庭亦受到災情影響，面臨經濟變故，連帶衝擊到學生的日常生活與就學穩定性。國立光復商工校長陳德明感性表示，災後初期，學生最基本的餐費與生活支出，多半仰賴社會各界善心人士的及時雨，才得以維持正常的學習節奏 。



在重建的關鍵時刻，相信音樂與告五人得知校方困境，第一時間伸出援手，具體落實企業與藝人的社會責任，相信音樂國際股份有限公捐贈新臺幣150萬元。「告五人」捐贈新臺幣75萬元。合計225萬元的捐款，將全數專款專用於學生安心就學補助、每日三餐費用支應、校園環境重建、校務長遠發展經費。



對於這份珍貴的資源，校長陳德明特別表達最深切的感謝。他強調，相信音樂與告五人的慷慨相助，讓師生在艱難的復原過程中，深切感受到來自社會的溫暖與支持，這股力量將帶領國立光復商工順利度過洪災後的嚴峻考驗 。這來自音樂界的暖流，修復了受損的校園，更在偏鄉學子的心中種下希望的種子。

