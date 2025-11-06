暖色調為生活注入柔軟，在新店15坪新婚宅裡找到日常的安心感

編輯 Jessie Chang |圖片提供 北鷗室內設計

小編帶你看好宅

執子之手，與子偕老。這世上最美好的家，就是那個有你、有我的小天地。這間位於新北市新店區的新成屋，室內坪數約 15 坪，空間不大不小，剛剛好能承載兩個人一同生活的點滴與幸福。北鷗室內設計以溫潤的暖色系鋪陳整體基調，搭配量身訂製的收納櫃體，將空間運用得恰到好處。最後，再以精挑細選的北歐風格家具點綴其中，讓屋主二人在小宅裡，也能細細品味日常中最平凡卻最珍貴的小確幸。



廣告 廣告

自玄關起始，溫潤的色彩便為居家風格揭開序幕。廊道側邊的頂天系統櫃，透過色彩的調和巧妙隱身於牆面立面之中，不著痕跡地滿足了玄關的收納需求。廊道左側則保留了一片餘白，以木質開放櫃結合電腦桌的機能，再搭配北歐設計品牌的移動式櫃體，不僅營造出迎賓端景，也讓書房機能悄然融入其中。進入客廳，透光不透影的紗簾遮蓋兩扇大面落地窗，將日光過篩，以更柔和的身姿引入室。客廳以天花暗示場域分野，錯落的堆疊拉高空間感，比例洽到好處的布面沙發與石材茶几，呈現協調感受，而一旁的木質櫃體也在虛實之間找到平衡，每一隅都是理想的模樣。開放式餐廳為客廳與廚房間的過渡，圓形餐桌搭混搭餐椅，當天花吊燈垂墜而下，化作夫妻二人一同用餐的溫馨景緻。開放式廚房則保留必備機能與電器櫃機能，透過二字型配置讓梳理流暢動線，舉手投足之間盡顯從容。



主臥室以溫潤的奶茶色環繞天地，營造出如同洞穴般的包覆感，讓人入眠時更添安心與穩定。床頭燈選用帶有童趣的氣球燈點綴，在沉穩的氛圍中注入一抹天真，為日常生活增添輕盈的樂趣。衛浴空間則以灰色磁磚鋪陳基調，奠定沉靜而內斂的氛圍。淋浴間內嵌的線燈柔和映照，不僅強化了光影層次，也為私密時光增添一份靜謐感。



小編的最愛

為了營造整體空間的氛圍感，燈光設計特意減少了直接照明的生硬感，改以間接光源與局部光線層層堆疊，再輔以溫潤的暖光色調，讓 15 坪的小宅中瀰漫著如秋日暖陽般的舒適暖意。

北鷗室內設計／北鷗設計團隊

地址：台北市中正區延平南路179巷1弄6號2樓之一

電話：0922077695、02-23718240

Email：fish830@gmail.com

網站：http://www.nordesign.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>北鷗室內設計

立即聯絡>>>北鷗室內設計