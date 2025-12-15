暖西國小等2處羽球館委外招標

暖暖區暖西國小活動中心及基隆市羽球館委託專業經營管理案對外公開招標。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市暖暖區暖西國小活動中心及基隆市羽球館委託專業經營管理案對外公開招標，十二月二十二日截止投標，希望引進具有創新管理和高效服務質量的廠商，邀請具備專業經營管理能力廠商踴躍參與，並透過合作提升校園及社區的運動設施，創造更加完善運動環境。

此次委外經營標的涵蓋羽球館全區的管理、維護與營運，投標廠商負責活動中心一樓廁所及二樓羽球館的整體管理。羽球館全區設有六面標準羽球場及附屬設施，為學校師生及社區民眾提供一個舒適及友善運動場所；此外，廠商需負責日常管理與維護，確保場館設施的長期運行及使用者安全。

所有投標廠商須依政府採購法規定，通過公開競標並採取「評分及格最高標」方式，為讓廠商更了解場館實際狀況，學校特別提供現場勘查機會，投標前可向機關申請進行現場考察，廠商可至暖暖區暖暖街三百五十號（暖西國小總務處）領取招標文件，並完成投標申請。

教育處體健科長吳蓓郁表示，學校羽球館不限於校內辦理羽球教學等體育課程，現行因應校園場地開放，校內場館更是推動市民運動重要設施，這次公開招標主要目的是為了提升場館運營效率與服務質量，並確保場館安全與便捷性，讓更多人能夠享受良好的運動設施。

校方希望透過與專業廠商合作，將羽球館打造具活力、友善和安全的運動空間，並成為基隆居民的理想運動場所，誠摯邀請具備豐富管理經驗與創新服務理念廠商，踴躍參與此次招標，共同努力提升場館服務品質和使用體驗，攜手打造基隆更加繁榮運動環境。