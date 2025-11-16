暖警助七旬失智婦尋人兼尋車 家屬讚「揪甘心」

暖警助七旬失智婦，尋人兼尋車，家屬讚「揪甘心」。（記者劉春生攝）

▲暖警助七旬失智婦，尋人兼尋車，家屬讚「揪甘心」。（記者劉春生攝）

虎尾分局土庫分駐所警員楊子誼日前執行勤區查察勤務時，行經土庫鎮忠正里中山路段，發現一名老婦步履蹣跚，在同一路段來回徘徊。楊員察覺有異，立即上前關心。

經楊員耐心詢問，這名黃姓老婦（約七十歲）自稱是騎乘機車來土庫市區購物，但購物後卻想不起機車停放何處。老婦疑似有失智症狀，僅記得自己住在「頂寮」，不記得住家位置，且身上並未攜帶任何身分證件。

廣告 廣告

楊員先是耐心安撫老婦情緒，並根據「頂寮」這條有限線索，設法聯繫上其家人。家屬接獲通知後立即趕至現場，先將老婦平安接返家中休息。楊員考量機車是老婦的重要代步工具，隨後獨自返回中山路段沿途尋找，最終在同路段尋獲了老婦遺忘的機車。

家屬對於楊警不僅協助老婦平安返家，更鍥而不捨地找回機車，這種以同理心積極解決民眾困難的態度，深表感激與讚賞。

虎尾分局呼籲民眾發揮「雞婆精神」，若在路上發現神情徬徨或獨自在外徘徊的長者，請主動關懷，必要時立即協助撥打一一零報案，警民合作共同為迷途長者點亮回家路；此外，警方也提醒，民眾應協助長輩養成停放機車時「拔鑰匙、鎖龍頭」的習慣以防盜，並儘量將車輛停放在有明顯地標、光線充足或熟悉地點，亦可考慮加裝GPS定位器，以便快速尋回人車，避免長輩因慌亂而遺忘車輛位置。