暖警寒冬送溫情 白髮長輩深宵迷途外雙溪 士林警靠 愛心手鍊 深夜親送返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局翠山派出所警員陳宣廷、吳翼丞，日前擔服巡邏勤務時，接獲110通報指稱至善路2段471號附近有長者於寒風中徘徊，疑似迷路，急需警方協助。
員警接獲通報後即刻趕赴現場，抵達時發現白髮長者獨自佇立於外雙溪河堤的人行道，神情迷惘、不知所措。當時山區氣溫驟降，員警擔心長輩失溫，立即上前攙扶並柔性安撫其情緒，更貼心地帶引老翁至附近室內空間稍作休息。溝通期間，老翁疑似患有失智症，對於員警提問姓名、住所及聯絡方式等均無法清楚對答。員警並不放棄，細心地檢視其隨身物品，反覆查證長者身上資訊，終於在右手腕處發現一條「中華民國老人福利推動聯盟」的防走失愛心手鍊。警員隨即透過手鍊上的編號與相關單位查核，成功比對出長者身分並聯繫上正焦急尋人的家屬。考量深夜時分山區交通接駁不便，且長者體力已明顯不支，為確保其絕對安全，員警秉持為民服務之熱忱，主動駕車載送老翁平安返回住處。家屬見長輩安然無恙歸來，對於警方在寒冷深夜能如此細心照顧、甚至「暖心護送到家」的舉動，致表感謝與肯定。
士林分局呼籲，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。
其他人也在看
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 27
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 2 小時前 ・ 41
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 99
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 17
最新／張文最後身影曝光！熟練打開頂樓大門 警冒險狂追
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，下午3時40分許，先到台北市林森北路159巷、119巷、長安東路75號，連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火，之後5點23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，接著18時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。警方於誠品南西追上頂樓的畫面也在今天曝光，畫面可見張文持著刀具往上，熟練開門後，走到頂樓，而隨後7名員警也追上，保全等相關人士也陸續到場。民視 ・ 36 分鐘前 ・ 4
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生隨機殺人事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在作案前，下午時已在多處先行縱火，而後再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 3 小時前 ・ 32
多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 256
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 136
北車、中山隨機傷人 嫌犯身份曝光：27歲通緝犯
台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 42
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 92
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 46
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 35
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 7
獨/張文聲東擊西？哈雷機車遭焚毀 車主用餐又遇無差別攻擊
昨日（19日）台北發生無差別攻擊案，嫌犯張文先後在中山區林森北路三處縱火，並於誠品南西店進行無差別攻擊。其中一名哈雷機車車主王先生成為首波受害者，他的愛車遭到焚毀，事後警方初步研判，張文疑似透過縱火聲東擊西，將警消力量引開後再犯下攻擊案件。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
北捷張文「孤狼式恐攻」 專家：宛若挪威屠殺案「當年釀77死」
27歲張文昨天傍晚在北車捷運站、中山站持開山長刀砍人，並丟擲煙霧彈後墜樓身亡。國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授楊士隆分析，此案屬於長期計畫的恐怖攻擊事件，且屬於孤狼式恐攻，犯案手法類似2011年挪威爆炸與屠殺案，當時慘釀77人死亡。楊士隆呼籲建置預警系統，並結合民間力量協防，避免類似事件重演。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
北捷隨機砍人群星發聲祈福 杜汶澤捐麵店全日所得、蔡詩芸籲：出門少滑手機
台北捷運於19日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，嫌犯使用煙霧彈與刀械造成多人死傷，社會陷入悲痛與不安。對此，多位演藝圈人士紛紛發文哀悼，港星杜汶澤更率先採取行動，宣布將新開麵店的當日收益「不扣除成本」全數捐出，支援受害者家屬。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 11
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 14