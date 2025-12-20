暖警寒冬送溫情 白髮長輩深宵迷途外雙溪 士林警靠 愛心手鍊 深夜親送返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局翠山派出所警員陳宣廷、吳翼丞，日前擔服巡邏勤務時，接獲110通報指稱至善路2段471號附近有長者於寒風中徘徊，疑似迷路，急需警方協助。

員警接獲通報後即刻趕赴現場，抵達時發現白髮長者獨自佇立於外雙溪河堤的人行道，神情迷惘、不知所措。當時山區氣溫驟降，員警擔心長輩失溫，立即上前攙扶並柔性安撫其情緒，更貼心地帶引老翁至附近室內空間稍作休息。溝通期間，老翁疑似患有失智症，對於員警提問姓名、住所及聯絡方式等均無法清楚對答。員警並不放棄，細心地檢視其隨身物品，反覆查證長者身上資訊，終於在右手腕處發現一條「中華民國老人福利推動聯盟」的防走失愛心手鍊。警員隨即透過手鍊上的編號與相關單位查核，成功比對出長者身分並聯繫上正焦急尋人的家屬。考量深夜時分山區交通接駁不便，且長者體力已明顯不支，為確保其絕對安全，員警秉持為民服務之熱忱，主動駕車載送老翁平安返回住處。家屬見長輩安然無恙歸來，對於警方在寒冷深夜能如此細心照顧、甚至「暖心護送到家」的舉動，致表感謝與肯定。

士林分局呼籲，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。