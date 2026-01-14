暖警超商巧遇失智老翁助返家 女兒感動致謝

圖說：臺北市大同分局民族路派出所警員吳琦翔。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局民族路派出所警員吳琦翔，日前擔服戶口查察勤務，正巧中午時分至超商購買午餐及咖啡時，發現有一老翁疑似為失智症患者，便將老翁帶返所休息，沒想到正好是剛被家屬通報失蹤的失智老人，所幸在員警即時協助下平安返家。

經查老翁的女兒於上午購物返家時，發現患有失智症的父親不見蹤影，遍尋未果後，心急如焚地前往中山分局報案，並同步透過手機定位系統協助尋找父親行蹤，定位顯示父親在大同區一帶。就在持續協尋之際，吳員於超商發現這名年邁老翁獨自在店內徘徊，神情茫然、顯得相當無助，便主動上前關懷詢問，發現老翁言談間無法清楚表達住址與家人資訊，便決定將老翁帶返所休息，於返所後發現正好老翁被家屬緊急定位，警方隨即通知家屬，心急如焚的女兒由中山分局趕抵至民族派出所，見到父親安然無恙，情緒激動；女兒表示，父親走失期間讓她非常擔心，幸好有警方的細心與熱心協助，才能讓父親平安回到身邊，對員警的即時關懷與專業處置深表感激。

大同分局提醒，家中若有失智長者或是智能障礙患者，除了避免讓其單獨出門外，建議配戴識別證件留下聯絡人資訊及電話或定位設備，以利在走失時能即時協助尋回，共同守護長者安全，避免年長者及失智患者因迷途緊張而遺忘所有資訊，防範不必要的意外發生。