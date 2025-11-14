暖警！土庫警巡邏察覺異狀 耐心助迷途婦與家人團圓

▲土庫警巡邏察覺異狀，耐心助迷途婦與家人團圓。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】虎尾分局土庫分駐所警員楊子誼日前執行巡邏勤務時，在土庫鎮下庄附近發現一名7旬吳姓婦人獨自跌坐田中央。楊員察覺異狀，立即上前關心。

經瞭解，吳婦無法清楚表達，對於姓名、住址及家屬電話均無法記起，疑似患有失智症，身上也未攜帶證件。楊員耐心與吳婦溝通，並根據其零碎的應答，積極聯繫當地里長及元長教會尋求協助。經多方查訪比對，終於查明吳婦身分並聯繫上家人。

家屬趕抵現場見母親平安，激動地向員警致謝，並對警方以同理心積極協助、讓母親安全返家之舉，深表感激。

虎尾分局呼籲，家中若有高齡或易走失的親人，應多加留意其動向。建議採取以下預防措施：1、向鄉鎮公所申請配戴「愛心手鍊」，以便載明聯絡方式；2、在長輩衣物上標示家屬聯絡電話；3、向警察局鑑識科或分局偵查隊申請「自願指紋捺 印」服務，以便走失尋獲時能快速比對身分。此外，民眾若發現疑似走失長者或需要協助的民眾，請立即撥打110報案電話。