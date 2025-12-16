暖身備戰基隆市長 童子瑋評謝國樑政績「三好三壞」

基隆市議長童子瑋（左）近日已在備戰明年基隆市長大選，童子瑋16日接受媒體人黃暐瀚（右）「POP撞新聞」節目專訪，童子瑋認為謝國樑在施政方面，有三好三壞，好的部分是騎樓整平、室內兒童樂園及年終演唱會，但需加強的部分有民生議題、缺乏重大市政願景規畫，以及預算分配不均等問題。（POP撞新聞提供／徐佑昇基隆傳真）

明年九合一大選民進黨基隆市長雖尚未提名，但基隆市議長童子瑋近日已在暖身備戰，並陸續在基隆各區掛起爭取建設廣告看板。童子瑋16日接受媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」節目專訪，童子瑋認為謝國樑在施政方面，有「三好三壞」，好的部分是騎樓整平、室內兒童樂園及年終演唱會，但需加強的部分有民生議題、缺乏重大市政願景規畫，以及預算分配不均等問題。

童子瑋近日已在基隆全部7個行政區陸續掛上政績看板，細數在該區爭取的政績，也引起藍營批評是收割，提前點燃明年大選戰火。

對於主持人要求對基隆市長謝國樑施政打分數，童子瑋引用經濟日報的「2025縣市幸福大調查」基隆市政滿意度在六都以外縣市排名倒數第二，並強調市民的感受，就是最直接的評分標準。

黃暐瀚要童子瑋從議長角度來評論謝國樑施政的優缺點，童子瑋認為謝市府有「三好三壞」，施政不錯的部分包含騎樓整平、各區親子館以及年終演唱會等活動；缺點則是民生關注不足、缺發重大市政遠景及建設、預算分配過度集中電動機車等問題。

童子瑋認為，謝國樑延續前基隆市長林右昌的騎樓整平政策做得不錯，因為基隆開發非常早，但過去沒有都市計畫，很多基礎建設和公共服務設施不足，也導致騎樓不平影響民眾不便。但他也指出，基市府一方面推動騎樓整平，卻開放部分騎樓停車，兩者概念是衝突的，尤其是機車騎上去停車的過程，仍嚴重影響行人空間。

第二項是「親子館」設置，童子瑋表示，7個行政區的小朋友可以去玩室內親子館，讓親子空間多一點，這是好事。但因為目前設置地點都會占用區公所原本的禮堂空間，會造成里長辦活動空間不足，都得去餐廳，要思考如何改善。

最後則是「年終演唱會」，童子瑋肯定謝國樑請到徐佳瑩、許富凱等知名歌手，可以吸引年輕人，算是觀光亮點，但他建議可善用國門廣場搭配基隆港美景，同時未必要動用市府預算，可以多找企業贊助。

至於缺失部分，童子瑋認為市府對民生議題關注度不足，例如在通勤方面，基隆每天約有10萬人每天通勤到台北工作、上學，但這幾年問題沒有顯著改善，大部分做的都是客運調班次，但都是短期的，沒有長期政策。

還有去年山陀兒颱風的災損，邊坡崩落許多地方到今年都還沒完成處理，以及近期的自來水水質事件，雖然台水在供水也要負責，但市府第一時間沒有做止血動作，在河川汙水取締也未落實，都要改善。

其次，童子瑋說，謝市府3年來沒有明的市政願景和發展方向，也看不到讓市民感受到希望的大型建設，他強調，基隆每一任市長都有代表性建設。

童子瑋指出，基隆曾經是世界第7大貨物港，但台北港落成後逐步被取代，導致產業鏈外移，在地就業機會消失。他認為，市府應該思考基隆城市定位，是要走觀光城市、科學園區，還是維持商港能量？若沒有長期願景跟政策，市民就感受不到基隆未來會有什麼改變。

最後則是預算分配失當，童子瑋說，市府大部分預算用在電動機車補助、人工草皮、用教育基金投資籃球隊，例如市府把大量預算花費在電動機車，就不可能規畫市政重大建設，應先做好市政規畫與基礎建設，這才是「雪中送炭」。

他強調，推動環保大家都認同，但應該是減少私人運具、改善大眾運輸，並推動更多電動公車，大量送電動機車也會讓停車位不足惡化，並造成傳統機車行生意損失。

