暖身變傷身？醫揭冬天最常見「2大健康地雷」

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】近期氣溫驟降，不少民眾使用可重複充電的電子暖手寶取暖，卻忽略潛藏風險。天主教耕莘醫院整形外科李嘉駿醫師指出，近日臨床上陸續出現多起民眾將電子暖手寶長時間貼身使用，甚至貼著入睡，導致起床後才發現皮膚燙傷的案例。

溫度不高也會燙傷 「低溫燙傷」最容易被忽略

李嘉駿醫師表示，電子暖手寶屬於持續性低溫熱源，表面溫度雖不高，但若長時間固定接觸同一部位，特別是在睡眠狀態下無法即時察覺不適，仍可能造成所謂的「低溫燙傷」。此類燙傷初期症狀常僅為皮膚泛紅、溫熱，疼痛感不明顯，容易被忽略，實際上卻可能已傷及皮下組織，嚴重時恐出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。

暖手寶、暖暖包正確用法一次看 冒異狀快就醫

除了電子暖手寶，李嘉駿醫師提醒，暖暖包的使用也必須注意，應避免直接貼於皮膚，可隔著衣物使用，並避免長時間固定於同一位置，更不建議貼著電子暖手寶/暖暖包入睡。若皮膚出現持續紅腫、刺痛、水泡或破皮等異常情形，應立即停止使用並儘速就醫，由專業醫師評估處置，以免延誤治療時機。

天冷狂補身反而傷身 醫：暗藏高血壓危機

此外，不少民眾也會趁著天冷大啖薑母鴨、燒酒雞等冬令進補料理，暖身又暖心。不過，耕莘醫院中醫科主任黃書澐醫師提醒，看似滋補的美食，若吃錯方式，反而可能讓血壓悄悄失控。

一碗接一碗沒感覺 湯品其實「鈉含量超高」

黃書澐醫師指出，冬令進補常使用湯品，湯品中的鹽分含量相較於平常炒菜較難察覺，一碗接一碗，一不小心就造成鈉攝取過量，若搭配沾醬和重口味熱炒更是嚴重。過量的納導致體液滯留，容易使血壓上升。若本身有高血壓、心血管疾病，或腎臟功能較差的族群，更應提高警覺。

天冷＋高鹽飲食 血壓波動風險大增

黃書澐醫師提醒，寒冷天氣本就容易使血管收縮，若再加上高鹽飲食，血壓波動風險將大幅增加。建議民眾進補時應以「清淡為原則」，減少額外加鹽，可利用蔥蒜或陳皮等溫和食材的香氣提味，避免重口味烹調，才能真正吃得暖、也吃得安心。而若有慢性疾病者，應依照自身體質調整飲食內容，必要時可諮詢專業醫師，避免補過頭，反而傷身。

