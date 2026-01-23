暖身X放鬆X補元氣 義大大昌醫院冬日療癒補給站 為長者注入暖心能量

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為照顧社區長者於寒冬期間的身心健康需求，義大大昌醫院「灣愛巷弄長照站」近日舉辦「冬日療癒補給站」健康促進活動，結合醫療照護、教育推廣與社區專業資源，將溫暖與健康送進社區，陪伴長者安心過冬。

義大大昌醫院「灣愛巷弄長照站」自2022年成立以來，已深耕社區四年，每週固定規劃多元課程與活動，成為在地長者穩定且熟悉的健康支持據點。本次活動攜手北高雄社區大學及秝珏工作室，共同規劃符合長者需求的冬季健康促進內容，回應寒冷天氣常見的肩頸僵硬、血液循環不佳及壓力累積等問題。

廣告 廣告

活動透過穴位舒壓教學、精油放鬆體驗與暖身養生茶飲，引導長者學習簡單、安全且可於日常實踐的自我照護技巧，讓健康促進不僅止於活動當下，更能延伸至生活之中。課程以實作體驗為主，並由專業講師耐心引導，協助長者在放鬆中提升保健知能。

義大大昌醫院灣愛巷弄長照站長期結合院內醫療專業，提供健康量測與追蹤、慢性病管理、功能性活動與運動介入、預防失能與失智課程、情緒關懷及社會參與促進等多元且連續的長照服務，致力於提升長者健康識能與生活自主性，建構安心、可近的社區照護網絡。

活動現場氣氛溫馨，長輩在工作人員陪伴下安心參與，並分享實際感受，展現健康促進成效。義大大昌醫院張基昌院長表示，未來將持續整合醫療、長照與社區資源，推動貼近長者需求的健康促進服務，實踐在地老化與健康老化，為社區累積更有溫度的照護能量。（圖╱義大醫大昌醫院提供）