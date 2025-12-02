暖送拾荒婦「32元舊電鍋」清潔員慘淪貪汙犯！今一審判決…刑度引關注

記者陳弘逸／台北報導

台北市清潔隊黃姓資深隊員，因同情拾荒老婦人，從回收車撿一個仍堪用的大同電鍋轉送她；未料，此舉觸犯貪汙罪遭起訴；因電鍋殘值僅剩32.56元，檢方向法院從輕處理。黃男因善舉遭送辦，引起社會譁然，法務部也特別發聲明，擬修正草案，此案一審將於今天（2日）宣判，刑度也引發關注。

回顧此案，黃男為台北市政府環保局北投區清潔隊員，2024年7月26日晚上6時許，在資源回收轉運站的回收車上發現，一個仍堪用的大同電鍋；基於善心，轉送給一名拾荒婦人使用。

清潔隊得知此事後，要求黃男歸還電鍋，因不好意思向婦人索討，先自掏腰包買新的給他替換舊的回來；但他具公務員身分，且擅自處分公家財物，觸法遭送辦，檢方考量他自首、認罪且電鍋殘值僅剩32.56元，情節輕微，依貪污罪起訴，向法院建請從輕量刑。

黃男因善舉「引火上身」，案件曝光後，不少人同情他的處境，更引起對相關刑法的討論；法務部也特別發出聲明，強調已擬具修正草案，以符罪責相當性，針對社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」議題，高度重視並傾聽各方意見，且已啟動修法作業，提出貪污治罪條例修正草案。

此案一審，今天（2日）將於士林地方法院宣判，刑度也引發關注；也將成為日後修正「小額貪污案件情輕法重」的指標案件。

