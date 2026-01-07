暖送拾荒婦「32元舊電鍋」觸法 檢方、清潔員均不上訴判刑3個月確定

記者莊淇鈞／台北報導

台北市環保局1名清潔隊員62歲的黃姓男子因於2024年7月間，將一只放在回收車上，殘值僅32元的電鍋送給一名拾荒婦人，被依涉犯貪污治罪條例起訴。一審士林地方法院判處3月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。士林地檢署經研議後決定不上訴，黃男也未提起上訴，全案判決確定。

回顧此案，黃男為台北市政府環保局北投區清潔隊員，2024年7月26日晚上6時許，在資源回收轉運站的回收車上發現，一個仍堪用的大同電鍋；基於善心，轉送給一名拾荒婦人使用。

清潔隊得知此事後，要求黃男歸還電鍋，因不好意思向婦人索討，先自掏腰包買新的給他替換舊的回來；但他具公務員身分，且擅自處分公家財物，觸法遭送辦，檢方考量他自首、認罪且電鍋殘值僅剩32.56元，情節輕微，依貪污罪起訴，向法院建請從輕量刑。

黃男因善舉「引火上身」，案件曝光後，不少人同情他的處境，更引起對相關刑法的討論；法務部也特別發出聲明，強調已擬具修正草案，以符罪責相當性，針對社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」議題，高度重視並傾聽各方意見，且已啟動修法作業，提出貪污治罪條例修正草案。

士林地院審理後，去年12月2日宣判，黃男被判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。士林地檢署經研議後決定不上訴，黃男也未提起上訴，全案判決確定。

