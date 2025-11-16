暖陽剩今天！11/17東北季風增強降溫 宜蘭5地區迎大雨

東北季風將增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一（17日）宜蘭局部地區將會迎來一波大雨，同時北台灣也有下雨機會，全天感受濕冷，低溫將下探15度。

宜蘭地區週一（17日）將有一波大雨。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，北台灣的朋友注意，把握週日最後暖陽，因為週一（17日）東北季風再度增強，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東、南澳將有一波大雨，尤其下午至夜晚雨勢較強，北台灣也有下雨機會。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波東北季風帶來較多涼冷空氣，各地夜晨有機會出現15～17度低溫，北台灣因為下雨關係全天感受濕冷，西部地區白天出太陽，日夜溫差較大，請大家注意天氣及溫度變化。

氣象署也提醒，週一(17日)東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，週二、週三（18、19日）受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。降雨方面，週一到週二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨，週三水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

