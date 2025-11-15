暖陽只剩一天 下週北台整天濕答答 宜蘭至南澳恐有大雨

今（16）日北台灣迎風面水氣增多，各地局部短暫雨增多。中央氣象署、天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下週一（17日）起東北季風明顯增強，北台灣將轉為濕冷型態，尤其宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地不排除迎來大雨，夜晨低溫甚至可能跌至15度。



根據中央氣象署，今日基隆北海岸、東北部及大台北山區都有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島也不排除零星降雨，其他地區為多雲到晴。氣溫部分，西半部高溫約27至30度，東半部25至27度，各地清晨低溫約19至22度，早晚偏涼。



離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，氣溫22至24度；金門為晴時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，18至22度。

下週一北台轉濕冷、夜晨恐探15度

天氣粉專「台灣颱風論壇」提醒，北台灣民眾把握今天最後暖陽，因週一起東北季風再度增強，宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東、南澳將迎來一波較大雨勢，尤其下午至夜間雨勢更強。各地夜晨有機會出現15至17度低溫，北台灣因降雨，整天都將偏濕冷；西部雖仍可見陽光，但日夜溫差加大，提醒民眾注意衣物增減。

天氣粉專「台灣颱風論壇」提醒，週一起東北季風再度增強，北台轉濕冷，宜蘭多地區迎較大雨勢。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

何時雨勢才會趨緩，氣象署表示，雖然下週三（19日）東北季風影響持續，但降雨範圍略微縮小，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。