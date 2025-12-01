暖陽灑落12坪新成屋，打造現代Japandi風格居家的自然與寧靜

整理｜Eason 圖片來源｜綺瑞設計



每個人對空間都有所嚮往，舒適、便利、美感，這些詞彙構築對家的想像，讓人在喧囂的城市裡，找到慵懶愜意的慢步調生活，結合東西方美學的Japandi風格，在綺瑞設計團隊的巧手下，為現代人提供舒心療癒之所，不僅建構生活機能的完善，也讓人徜徉於自然靜謐且從容和煦的生活氛圍。

作品「凝境」

設計團隊以深厚美學底蘊，巧妙將空間融合日本侘寂美學的自然質樸與北歐風格的簡約實用，打造現代Japandi風格，形塑沉穩、溫潤且富層次的生活場域。在細節上空間應用弧形設計語彙，並適度融入經典老舊家具，於新舊交織間展現細膩的設計語彙。

設計團隊思忖業主需求，重視空間收納與動線的平衡，以及住宅的風格塑造與視覺效果，因應其追求健康的生活環境、滿足對興趣的要求，透過打造良好的供電系統，提升音響的聽覺體驗，進一步滿足對黑膠唱片收藏的熱愛。

本案為12坪的新成屋小宅，面對公領域的視覺感分割凌亂，如何在有效的坪數下，於收納機能與流暢動線中取得空間的平衡，同時滿足視覺美感是整體設計的挑戰。設計團隊以專業設計思維，在小坪數下，透過精準拿捏空間尺度，將鞋櫃配置於進門右側牆面，打造理想的進門格局，而餐廚區家電收納空間配置及餐桌的位置尺寸定位，滿足收納需求，賦予完善的生活動線。除此之外，將電視牆兩側浴室及主臥室門片整合，打造整體一致性的視覺風格。

此案特別之處，在於全室櫃體特別於邊角導入圓弧實木線板，並覆貼與櫃體一致之實木貼皮，在工法上採用分次貼皮的方式處理，而立板正面以平面的實木線板收邊，不僅展現精湛工藝並克服技術挑戰，也提升整體視覺一致性與層次質感。然而，書房更是設計的一大重點，設計團隊依據現階段喜好與未來需求為業主量身打造，空間以黑膠收藏與音響系統為核心，特別規劃獨立電源迴路，並採用美國EATON COOPER醫療級插座，確保用電穩定與節能，優化聆聽品質。同時預留床座與書桌配置，兼具辦公與未來育兒機能，展現高度彈性與實用性，充分體現前瞻性的生活規劃。

除此之外，設計團隊精挑細選材質，全室牆板以及櫃體選用天然木皮板，營造溫潤質感與舒適視覺；在環保與美學考量下，牆面與天花板塗料皆採用矽藻土塗料，並於客廳沙發背牆、主臥室床頭左側牆面、書房床頭牆的主要牆面施作義大利礦物塗料；客廳上方照明配置採用磁吸式軌道燈，從大門入口一路延伸至餐區吊櫃上方，搭配收圓角轉折手法，引導動線與視線流動。

整體空間結合自然、健康與機能為核心理念，兼顧實用性與美感，打造舒適宜人的居家氛圍，體現生活的純粹與溫度之餘，也讓設計強調的不僅是可見的美感，更著重於無形的安全與健康，避免過多裝飾性元素，展現簡約中蘊含溫度的生活美學，藉此建構真正舒適、安心的現代住宅空間。

