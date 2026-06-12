暖馨守護、攜手展望馨生 犯保宜蘭關懷重傷犯罪被害家庭

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犯保宜蘭關懷重傷犯罪被害家庭，由分會同仁及保護志工組成關懷團隊，前往十戶重傷馨生家庭進行訪視慰問，並致贈照護物資，傳遞社會溫暖與支持。（宜蘭地檢署提供）

（另開新視窗）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為關懷重傷犯罪被害人及其家庭照護需求，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣宜蘭分會辦理「暖馨守護，攜手展望馨生」重傷照護物資關懷活動，由分會同仁及保護志工組成關懷團隊，前往十戶重傷馨生家庭進行訪視慰問，並致贈照護物資，傳遞社會溫暖與支持。

此次活動經事前了解各案家實際需求後，採購尿布、看護墊、濕紙巾及營養補充品等照護用品，盼減輕家庭照顧負擔。除提供物資協助外，分會亦透過訪視關心家屬生活及身心狀況，傾聽其心聲，陪伴重傷馨生家庭走過復原之路。

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其中，小佐因保母照顧不當而受有嚴重腦傷及肢體癱瘓，人生自此產生巨大改變。分會於案發後即主動聯繫家屬，提供心理關懷、法律諮詢及訴訟陪伴等服務，陪伴家屬走過漫長且艱辛的司法歷程。

此次訪視由宜蘭地檢署檢察長王柏敦、林書記官長及分會主委張謙一共同前往關懷慰問，親自關心小佐目前復健及生活照護情形。訪談過程中，家屬談及事發經過時數度哽咽落淚，訴說孩子原本健康活潑，卻因照顧疏失而遭受難以回復的傷害，至今仍讓家屬難以接受。家屬亦語重心長地表示，希望透過本案喚起社會大眾對兒少照顧安全的重視，「不要再有下一個孩子受到同樣的傷害」，盼望類似憾事不再發生。