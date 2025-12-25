暖！員警車站執勤收「高中手寫卡片」謝謝你們保護我們

台北市上週五晚間發生無差別攻擊事件，造成4人死亡的憾事震撼全國。警政署隨即要求各縣市全面提升見警率，預防模仿效應。台南市警察局為強化民眾安全感，在各大眾運輸場站加派警力駐守，讓民眾出入都能看見警察身影。

永康分局24日晚間在臉書粉專分享一起暖心事件。當天傍晚，駐守在車站前的員警收到一張來自高中生的手寫卡片。卡片內容寫道：「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感！！！真的謝謝你們保護我們！」簡短37個字，讓收到卡片的員警當場感動不已。除了卡片外，也有員警收到高中生贈送的平安夜糖果，讓執勤員警心頭暖呼呼。

永康分局小編在貼文中坦言，自從台北隨機殺人事件發生後，警方駐守在人群中雖然獲得多數民眾肯定，但仍有部分民眾質疑是在作秀。對此，小編直言：「對！！作秀怎麼了？只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義。」

小編進一步表示，警察是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的人，每當狀況發生，警察總是逆著人群方向往內衝。最後也引用北市中山分局中山一派出所所長的話：「不是殉職才值得被尊重」。

貼文曝光後引起廣大迴響，網友紛紛留言表達支持。「辛苦了，治安該全民一起努力」、「很多事情大家互相關心體諒，不要等到憾事發生了，後悔莫及」、「感謝有你們大家一起守護我們」、「各位大人辛苦了，大家平安夜平安喜樂」、「謝謝你們，辛苦了」、「大家辛苦了，注意安全，感恩」等留言湧入，展現民眾對警察執勤的感謝與支持。

這起溫馨事件發生在平安夜，對執勤員警而言別具意義。在社會瀰漫不安氛圍之際，一張簡單的手寫卡片不僅溫暖了第一線員警的心，也提醒社會大眾，治安維護需要全民共同努力，相互體諒與支持。

