暖！ 夫抱孩子機場旁公園「奔跑送機」 妻：差點哭出來

台北市 / 綜合報導

一名日本太太PO出一段影片，她從廣島機場搭機回台，飛機在跑道滑行時，赫見她的老公抱著小孩，在一旁的公園奔跑送機，畫面感動不少網友。而她也在網路上感謝機組人員，因為原本訂靠窗位置，上機後卻發現沒窗戶，所幸機組人員出面協調，她才沒錯過這暖心畫面。

飛機在跑道上滑行，窗戶外的公園，出現一名男子抱著小孩，笑著朝飛機不斷揮手，緩緩消失畫面中，發文的日本太太要回台兩天，原本選擇靠窗位置，上機後卻突然發現沒窗戶，她趕緊告知機組人員，對方也立刻安排，讓她如願以償，得以親眼看到先生和孩子送機。

旅遊YouTuber 劉騏樂說：「認為它是有窗戶的，但是它實際上是沒窗戶，所以整趟就有點像是，在關禁閉的感覺，因為你既不是在走道，上廁所方便，出入方便，然後你靠你的右邊，也沒有任何的美景可以看。」

依照日本太太搭乘的型號來看，只有A和K排屬於靠窗位置，而C和H靠走道，後段都有一排座位兩側靠窗但沒窗戶，整體來說靠近前段座位安靜視野好，中間在機翼上方雖然較平穩，但視野容易被遮擋，後段位置相對視野不錯，離廁所也比較近。

旅遊YouTuber 劉騏樂說：「到提前個2個小時半啦，又或者是3個小時去(機場報到)，通常都會比較容易拿到，靠窗或靠走道的位置，網路選位就是網路報到的動作，所以他會在起飛前3小時，就可以讓你做網路報到。」每個人搭機習慣和喜好不同，畢竟一趟下來也要好幾個小時，提早劃位準備，也能好好享受旅程。

