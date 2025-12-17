即時中心／林耿郁報導

2008年夏天，一名女網友在批踢踢貓板（PTT_cat）上領養了一隻橘貓，取名「阿嚕」；悠悠17年過去，阿嚕已經在前天（12/15）過世，主人希望網友協助擴散訊息，讓當初送養的好心人知道，阿嚕這18年過得很好！

暖心！據相關研究，一般家養寵物貓的壽命，平均約為11.7歲；另有研究認為，家養寵物貓壽命約可達12至15年。

不過一名女網友，將領養的橘貓「阿嚕」一口氣養到了18歲，直到前天辭世為止，換算人類約85至90歲高壽；消息一出引發大量網友感動。

網友lanlan_21_在threads上貼文表示，2008年，自己與先生在PTT貓板上領養了一隻公橘貓，將牠從「洋蔥」改名「阿嚕」；至於當年的送養人，是一名在台中美術館附近學畫的學生。

如今阿嚕已經返回喵星，因此她想跟當初的送養人回報結局。這十餘年來，「我們都把他當自己的小孩寶貝照顧疼愛著」。

但年代已久，PTT更新後再也登不上、且沒有留下當時送養人的資料，因此她希望網友協力，將訊息擴散出去，傳達給當時的送養人知悉。

對此網友紛紛留言回應，「謝謝你們，給了他一個不離不棄的家」、「牠見證了你們的青春，你們也陪伴了牠的一生」、「阿嚕看起來是被好好照顧並愛著，你們真的是最認真的主人，實在辛苦了；相信阿嚕會在天上一直陪伴著你們的」；暖心消息引發網友熱烈轉傳，希望讓故事畫上圓滿的句點。

原文出處：快新聞／暖！她領養橘貓「養至18年高壽」 盼協尋送養者安心

